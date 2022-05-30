https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791861964.html

Премьер Греции считает возможным принять новый пакет санкций против России

Премьер Греции считает возможным принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 30.05.2022

Премьер Греции считает возможным принять новый пакет санкций против России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что отдельные страны Евросоюза могут смягчить свои возражения против шестого пакета антироссийских санкций,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:10

2022-05-30T19:10

2022-05-30T19:10

греция

цены на нефть

россия

турция

европейский совет

евросоюз

f-16

парламент греции

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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что отдельные страны Евросоюза могут смягчить свои возражения против шестого пакета антироссийских санкций, включающих запрет экспорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС."Первым вопросом, который будет нас волновать на внеочередном саммите Европейского совета, станет шестой пакет санкций против России. Я считаю, что мы близки к достижению договоренности, которая будет включать санкции по запрету экспорта нефти и нефтепродуктов в Евросоюз из России. Я считаю, что отдельные возражения государств-членов могут быть смягчены, чтобы в конечном итоге достичь желаемого результата", - сказал Мицотакис по прибытии на внеочередной саммит ЕС.По его словам, также будут обсуждаться проблемы в области энергетики, очень высокие цены на электроэнергию в результате чрезмерно высоких цен на природный газ, которые не оправдываются законами спроса и предложения."Поэтому важно вернуться к дискуссии о потолке оптовой цены на газ, чтобы мы могли снизить общие цены на энергоносители и, конечно, цены на электроэнергию", - сказал премьер Греции.Мицотакис сказал, что будут обсуждаться предложения Европейской комиссией в рамках нового проекта REPowerEU, которым может воспользоваться и Греция, получив значительные дополнительные ресурсы из неиспользованных кредитов Фонда восстановления и устойчивости (RRF).Премьер пообещал, что правительство Греции будет поддерживать греческих потребителей, предприятия и домохозяйства, чтобы сдерживать, насколько это возможно, высокие цены на электроэнергию. По его словам, в течение 15 дней будет открыта платформа для того, чтобы вернуть 60% излишней надбавки, которую домохозяйства уплатили по счетам за электроэнергию с начала года. С начала июля будет введена новая система ценообразования на электроэнергию, с интервенциями на оптовом рынке, чтобы так называемая оговорка о корректировке тарифов была действительно отменена и повышение цен на электроэнергию было разумным, сказал премьер.Сейчас в Греции потребители получают через два-три месяца после основного счета за электроэнергию так называемый корректирующий счет, который связывает оплату за электроэнергию с ценами на энергоносители на международных рынках.Премьер сказал также, что парламент Греции проголосовал за налогообложение 90% сверхприбылей оптовых электроэнергетических компаний, и эти дополнительные ресурсы также будут направлены на поддержку домохозяйств и бизнеса.Мицотакис заявил также, что проинформирует Европейский совет о недавнем серьезном вызове Турции и его влиянии на стабильность в Восточном Средиземноморье.Премьер Греции во время выступления в конгрессе США 17 мая заявил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".Президент Турции Тайип Эрдоган после этого обвинил Мицотакиса в том, что тот нарушил достигнутые на их встрече договоренности, и сказал, что для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис, и он не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело". По словам Эрдогана, на встрече с Мицотакисом они решили, что не будут вмешивать в свои отношения третьи страны, но греческий премьер нарушил свое обещание.

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791816129.html

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791828906.html

https://ria.ru/20220530/serbiya-1791806133.html

https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

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греция, цены на нефть, россия, турция, европейский совет, евросоюз, f-16, парламент греции, в мире