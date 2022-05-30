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В Иране назвали причину провала западных санкций против России - РИА Новости, 30.05.2022
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В Иране назвали причину провала западных санкций против России
В Иране назвали причину провала западных санкций против России - РИА Новости, 30.05.2022
В Иране назвали причину провала западных санкций против России
Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T04:58
2022-05-30T07:17
владимир путин
россия
москва
visa, inc.
mastercard, inc.
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat.Подчеркивается, что Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей.По мнению иранских аналитиков, наличие платежной системы "Мир" смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard."И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла", — считают они.Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. По их мнению, Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации."Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — заключили авторы.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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владимир путин, россия, москва, visa, inc., mastercard, inc., евросоюз, санкции в отношении россии, украина, в мире, иран, экономика, сша
04:58 30.05.2022 (обновлено: 07:17 30.05.2022)
 
В Иране назвали причину провала западных санкций против России

Resalat: платежная система "Мир" обеспечила высокий курс рубля и провал западных санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat.
Подчеркивается, что Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей.

"Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор", — говорится в материале Resalat.

По мнению иранских аналитиков, наличие платежной системы "Мир" смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard.
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"И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла", — считают они.
Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. По их мнению, Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации.
"Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — заключили авторы.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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