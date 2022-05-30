https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html

В Иране назвали причину провала западных санкций против России

В Иране назвали причину провала западных санкций против России - РИА Новости, 30.05.2022

В Иране назвали причину провала западных санкций против России

Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T04:58

2022-05-30T04:58

2022-05-30T07:17

владимир путин

россия

москва

visa, inc.

mastercard, inc.

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat.Подчеркивается, что Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей.По мнению иранских аналитиков, наличие платежной системы "Мир" смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard."И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла", — считают они.Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. По их мнению, Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации."Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — заключили авторы.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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