04:58 30.05.2022 (обновлено: 07:17 30.05.2022)
В Иране назвали причину провала западных санкций против России
Resalat: платежная система "Мир" обеспечила высокий курс рубля и провал западных санкций
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные санкции против России не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы "Мир", пишет иранское издание Resalat.
Подчеркивается, что Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей.
"Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор", — говорится в материале Resalat.
По мнению иранских аналитиков, наличие платежной системы "Мир" смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard.
"И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против России санкции смысла", — считают они.
Обозреватели также высоко оценили решение перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. По их мнению, Запад оказался в затруднительном положении в сложившейся ситуации.
"Как обойти собственные, ими самими введенные против России ограничения, так, чтобы и санкции сохранить, но и не остаться в то же время без российских энергоносителей, заменить которые, как оказалось, нечем", — заключили авторы.
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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