https://ria.ru/20220530/rosreestr-1791662373.html
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений - РИА Новости, 30.05.2022
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:34
2022-05-30T10:34
2022-05-30T10:34
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в Управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова."За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза – до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров", - говорится в сообщении."Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в Управлении Росреестра
по Москве
продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
"За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза – до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров", - говорится в сообщении.
"Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – цитируют в сообщении Бирюкова.