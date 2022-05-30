https://ria.ru/20220530/rosreestr-1791662373.html

Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений

Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений - РИА Новости, 30.05.2022

Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений

Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:34

2022-05-30T10:34

2022-05-30T10:34

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петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в Управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова."За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза – до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров", - говорится в сообщении."Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – цитируют в сообщении Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20220527/moskva-1786756291.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы