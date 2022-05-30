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Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений - РИА Новости, 30.05.2022
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Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений - РИА Новости, 30.05.2022
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений
Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:34
2022-05-30T10:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в Управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова."За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза – до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров", - говорится в сообщении."Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – цитируют в сообщении Бирюкова.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
10:34 30.05.2022
 

Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Росреестр Москвы зарегистрировал права на 455 коммунальных сооружений, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в Управлении Росреестра по Москве продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.
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"За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза – до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров", - говорится в сообщении.
"Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – цитируют в сообщении Бирюкова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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