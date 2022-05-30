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Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины - РИА Новости, 30.05.2022
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Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины - РИА Новости, 30.05.2022
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины
Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, если кто-то из родственников воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то они... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T07:55
2022-05-30T08:25
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
нур-султан
данияр ашимбаев
рахат алиев
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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, если кто-то из родственников воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести ответственность."Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность", - сказал Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.По словам Назарбаева, вина должна быть доказана в судебном порядке. "Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", — отметил он.Первый президент напомнил события, связанные с его бывшим зятем Рахатом Алиевым. "Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев.Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений правоохранители арестовали племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Семнадцатого марта служба сообщила о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая тоже находится под стражей.В апреле также стало известно, что подконтрольные Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям.
https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, нур-султан, данияр ашимбаев, рахат алиев
07:55 30.05.2022 (обновлено: 08:25 30.05.2022)
 
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины

Назарбаев заявил, что если его родные нарушили закон, то они должны нести ответственность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, если кто-то из родственников воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести ответственность.
"Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность", - сказал Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:47
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
По словам Назарбаева, вина должна быть доказана в судебном порядке. "Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", — отметил он.
Первый президент напомнил события, связанные с его бывшим зятем Рахатом Алиевым. "Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев.
Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений правоохранители арестовали племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Семнадцатого марта служба сообщила о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая тоже находится под стражей.
В апреле также стало известно, что подконтрольные Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
08:04
Назарбаев похвалил действия Токаева во время январских протестов
 
В миреКазахстанНурсултан НазарбаевНур-СултанДанияр АшимбаевРахат Алиев
 
 
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