https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины

Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины - РИА Новости, 30.05.2022

Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины

Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, если кто-то из родственников воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то они... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:55

2022-05-30T07:55

2022-05-30T08:25

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рахат алиев

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НУР-СУЛТАН, 30 мая — РИА Новости. Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев считает, если кто-то из родственников воспользовался его именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести ответственность."Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность", - сказал Назарбаев в интервью известному казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, который опубликовал текст в своем Telegram-канале.По словам Назарбаева, вина должна быть доказана в судебном порядке. "Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", — отметил он.Первый президент напомнил события, связанные с его бывшим зятем Рахатом Алиевым. "Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", - сказал Назарбаев.Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений правоохранители арестовали племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Семнадцатого марта служба сообщила о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая тоже находится под стражей.В апреле также стало известно, что подконтрольные Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям.

https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, нур-султан, данияр ашимбаев, рахат алиев