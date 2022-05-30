https://ria.ru/20220530/produkty-1790868856.html

"Будем квасить и дальше". В России нашли замену импортному сырью

"Будем квасить и дальше". В России нашли замену импортному сырью - РИА Новости, 30.05.2022

"Будем квасить и дальше". В России нашли замену импортному сырью

В России не хватает сырья для кисломолочной продукции. Львиная доля — импортная, а из-за санкций поставки нарушились. Запасов осталось максимум на полгода... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:00

2022-05-30T08:00

2022-05-30T16:03

марк гойхман

экономика

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сергей лисовский

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ирина Красикова. В России не хватает сырья для кисломолочной продукции. Львиная доля — импортная, а из-за санкций поставки нарушились. Запасов осталось максимум на полгода. Станут ли сметана и творог деликатесом — разбиралось РИА Новости.Сырьевая зависимостьОтечественные производители бьют тревогу: около 80 процентов закваски — основы для приготовления сметаны, творога, кефира и другой кисломолочки — завозят из Дании, Болгарии, Италии.Однако из-за санкций с этим теперь сложно. Иностранные контрагенты отказываются от поставок. Плюс перебои с денежными переводами и в логистических цепочках. Запасов хватит лишь на шесть месяцев, предупреждают участники рынка.Российские компании давно подсели на импорт. "В СССР внутренние потребности в закваске покрывались почти полностью. Только один-два процента поступало из-за рубежа. После перехода к рыночной экономике это узкое направление стало нерентабельным. В страну хлынула более дешевая иностранная продукция", — объясняет Светлана Бронникова, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat.Сейчас доля отечественных производителей на внутреннем рынке — лишь 12 процентов. Например, основу для кисломолочки делают в Барнауле и Угличе. Этого недостаточно.В то же время закваска закваске рознь. Если кефирной еще достаточно, то других видов — практически нет. "Поставки из Европы резко сократились, а цены взлетели. Не за горами дефицит творога, сметаны, йогурта, сыров", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.С апреля, когда российским и белорусским фурам запретили проезд по ЕС, в разы подорожала и доставка. Исключение — продовольствие и лекарства.Минск в долгу не остался: теперь грузовики с европейскими номерами в Белоруссию не пускают.Приходится перегружать товары из ЕС на границе. На это уходит несколько дней — расходы растут.О назревающем кризисе в отрасли предупреждает член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Он обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. "Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта", — подчеркнул парламентарий.Производители просят дополнительную господдержку для перехода на отечественное оборудование и сырье. Сколько именно — не уточняют.Своевременные меры Сейчас дефицита заквасок нет, говорят в "Союзмолоке". У предприятий сформированы запасы. Плюс отечественное производство. На случай логистических проблем есть альтернативные поставщики.К тому же международные партнеры продолжают выполнять свои обязательства. "Говорить о возникновении дефицита кисломолочных продуктов нет никаких оснований. Их выпуск не будет прекращен", — отмечают в Союзе.Внутреннее производство заквасок вместе с импортом покрывает потребности отечественных предприятий, уверяют в Минсельхозе. "Сформированные у компаний запасы сырья позволят обеспечить бесперебойный производственный процесс даже в условиях нарушения логистики. Таким образом, риски сокращения ассортимента молочной продукции на внутреннем рынке отсутствуют", — заявили в ведомстве.Увеличить выпуск отечественной закваски вполне реально, считают аналитики. Однако надо запастись терпением. Быстро перестроиться не получится — слишком долго Россия зависела от Запада.Нужна поддержка государства. Например, льготы — как тепличным комплексам, которым субсидировали до 30 процентов затрат на капитальное строительство, выдали дешевые кредиты на оборудование и текущие расходы."В целях обеспечения потребностей перерабатывающего сектора ведется планомерная работа, направленная на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов, включая закваску", — обращают внимание в Минсельхозе. Так, в марте выпуск молочной продукции увеличился. Например, по сравнению с февралем производство сметаны выросло на полтора процента, творога — на 1,8.Однако подорожания не избежать, считают эксперты. За дополнительные издержки всегда расплачиваются конечные потребители. Да и ассортимент сократится: на полках магазинов останутся самые простые сорта сыра, ряженки, простокваши, творога.При этом спрос на более дорогую кисломолочку — йогурты, десерты — снизится. Прежде всего в регионах, особенно чувствительных к повышению цен. Перейдут на кефир в пленке, творог во флоупаке и продукцию с заменителями молочного жира, прогнозируют аналитики.Надо сказать, что продукты в России дорожают не первый месяц: в апреле по сравнению с мартом — на 2,87 процента. Больше всего в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.Не отстают и непродовольственные товары. Так, цена туалетного мыла выросла на 12 процентов, хозяйственного — на 10,2. Спички, зубные пасты прибавили около восьми. Стиральные порошки, туалетная бумага, подгузники тоже не подешевели.Причины те же: уход с рынка крупных европейских производителей и проблемы с логистикой. А нечистые на руку продавцы воспользовались ситуацией и переписали ценники. Кто-то вовсе придерживает товар на фоне ажиотажа.Роста не избежать никомуУскоряющаяся инфляция — проблема общемировая. К примеру, в Великобритании — максимум за 13 лет, семь процентов. Оборот супермаркетов по сравнению с прошлым годом упал на 4,5 процента. Четверть британцев с трудом сводят концы с концами.В ЕС ситуация не лучше. Инфляция в США — какой не было с 1980-х. Цены взлетели даже на любимый американцами фастфуд. Особенно это заметно на бургерах: бекон и фарш подорожали на 17,7 и 14,8 процента соответственно. Салат — на 12,7, булочка — на десять, соус — на 9,2.На самом деле все еще хуже. Реальная инфляция в США — двузначная.Виновата Россия, оправдывается президент Джо Байден. Но цены растут с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".Монетарные власти в оправдание твердили, что все это временно, из-за ковида."Коронакризис" действительно сильно ударил по мировой экономике. А тут масла в огонь подлили антироссийские санкции: нефтяные и газовые котировки бьют рекорды, взлетели цены на удобрения, пшеницу, кукурузу. Дорожает производство, транспорт и в конечном счете товары на полках магазинов. Причем страдают как развитые, так и бедные государства. В ООН предупреждают: пятая часть человечества вскоре столкнется с нищетой и голодом.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784518248.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

марк гойхман, экономика, россия, сша, teletrade, евросоюз, сергей лисовский