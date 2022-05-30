https://ria.ru/20220530/poroshenko-1791692911.html

Порошенко выехал с Украины

Порошенко выехал с Украины - РИА Новости, 30.05.2022

Порошенко выехал с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:00

2022-05-30T12:00

2022-05-30T13:47

в мире

петр порошенко

владимир зеленский

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польша

европейская народная партия

украина

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о том, что экс-глава Украины пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". По словам депутата Ирины Геращенко, он собирался "принять участие в международных мероприятиях", но его не выпустили за границу "без объяснения причин".Ранее сегодня Порошенко обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220529/poroshenko-1791492034.html

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Ольга Маркова

в мире, петр порошенко, владимир зеленский, роттердам, донбасс, польша, европейская народная партия, украина