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Порошенко выехал с Украины - РИА Новости, 30.05.2022
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Порошенко выехал с Украины
Порошенко выехал с Украины - РИА Новости, 30.05.2022
Порошенко выехал с Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:00
2022-05-30T13:47
в мире
петр порошенко
владимир зеленский
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донбасс
польша
европейская народная партия
украина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о том, что экс-глава Украины пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". По словам депутата Ирины Геращенко, он собирался "принять участие в международных мероприятиях", но его не выпустили за границу "без объяснения причин".Ранее сегодня Порошенко обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, петр порошенко, владимир зеленский, роттердам, донбасс, польша, европейская народная партия, украина
12:00 30.05.2022 (обновлено: 13:47 30.05.2022)
 
Порошенко выехал с Украины

Депутат Сюмар: экс-президент Украины Порошенко с третьего раза смог выехать из страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", — написала она на странице в Facebook*.

В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о том, что экс-глава Украины пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". По словам депутата Ирины Геращенко, он собирался "принять участие в международных мероприятиях", но его не выпустили за границу "без объяснения причин".
Ранее сегодня Порошенко обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.
Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 01:51
Порошенко припомнили слова Путина после неудавшегося побега в Польшу
 
В миреПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоттердамДонбассПольшаЕвропейская народная партияУкраина
 
 
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