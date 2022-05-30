12:00 30.05.2022 (обновлено: 13:47 30.05.2022)
Порошенко выехал с Украины
Депутат Сюмар: экс-президент Украины Порошенко с третьего раза смог выехать из страны
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко смог покинуть территорию страны, сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", — написала она на странице в Facebook*.
В конце прошлой недели в социальных сетях появилась информация о том, что экс-глава Украины пытался дважды выехать из страны в Польшу через пограничный пункт "Рава-Русская". По словам депутата Ирины Геращенко, он собирался "принять участие в международных мероприятиях", но его не выпустили за границу "без объяснения причин".
Ранее сегодня Порошенко обратился в Telegram к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны, чтобы отправиться на Парламентскую ассамблею НАТО в Роттердаме.
Украинские власти подозревают бывшего президента в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В январе Печерский районный суд отпустил Порошенко, обязав его сдать паспорт для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
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