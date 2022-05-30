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При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:25
2022-05-30T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики."Получили ранения 24 человека, из них восемь детей", — добавило ведомство в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
19:25 30.05.2022 (обновлено: 20:02 30.05.2022)
 
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины

Генпрокуратура ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины

© Фото : @Stakshanovchronic / TelegramПоследствия обстрела города Стаханова со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Стаханова со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : @Stakshanovchronic / Telegram
Последствия обстрела города Стаханова со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики.
"Получили ранения 24 человека, из них восемь детей", — добавило ведомство в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО "Ураган".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Минздрав ДНР: за 8 лет конфликта в республике погибли 117 детей - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
Вчера, 04:13Специальная военная операция на Украине
В ДНР с 2014 года погибли 117 детей, сообщили в Минздраве республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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