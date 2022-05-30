https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины - РИА Новости, 30.05.2022
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:25
2022-05-30T19:25
2022-05-30T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
генеральная прокуратура рф
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины, заявила в понедельник Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики."Получили ранения 24 человека, из них восемь детей", — добавило ведомство в телеграм-канале.Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, генеральная прокуратура рф, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
19:25 30.05.2022 (обновлено: 20:02 30.05.2022)
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины
Генпрокуратура ЛНР: при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли две беременные женщины