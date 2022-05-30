https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html

В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле

В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле - РИА Новости, 30.05.2022

В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле

Решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства, заявила изданию... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:01

2022-05-30T15:01

2022-05-30T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

норвегия

украина

министерство обороны сша

нато

ллойд остин

джо байден

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства, заявила изданию Klassenkampen старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен.На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ряд стран, включая Норвегию, объявил о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и снарядов" Украине. При этом ранее Осло ограничился поставками более легких вооружений — противотанковых ракет и боеприпасов.Вильхельмсен считает, что Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной, и отправка более мощного оружия — логическое продолжение более ранних поставок. Но в то же время эксперт утверждает, что за этим решением стоит не только добрая воля Осло."Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона", — пояснила она.Также она поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву."Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным", — подытожила политолог.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220530/voyna-1791632062.html

https://ria.ru/20220529/polsha-1791562234.html

норвегия

украина

осло

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, норвегия, украина, министерство обороны сша, нато, ллойд остин, джо байден, осло