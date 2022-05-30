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Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни - РИА Новости, 30.05.2022
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Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни
Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни - РИА Новости, 30.05.2022
Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:30
2022-05-30T08:30
в мире
казахстан
евразийский экономический союз
нурсултан назарбаев
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АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь с лидерами ряда государств, работает над воспоминаниями о своей жизни и работе, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года."Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.По словам Назарбаева, после отставки в 2019 году с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны. "Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания", - добавил он.По мнению экс-президента, не важно, чем занимается политик после своей отставки."Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди… Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - заключил он.
https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html
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в мире, казахстан, евразийский экономический союз, нурсултан назарбаев
08:30 30.05.2022
 
Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни

Экс-президент Казахстана Назарбаев заявил, что работает над воспоминаниями о своей жизни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь с лидерами ряда государств, работает над воспоминаниями о своей жизни и работе, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года.
Бывший Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:55
Назарбаев заявил, что его родным нужно ответить перед законом в случае вины
"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Назарбаева, после отставки в 2019 году с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны. "Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания", - добавил он.
По мнению экс-президента, не важно, чем занимается политик после своей отставки.
"Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди… Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - заключил он.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
07:47
Назарбаев решил поддержать поправки в конституцию, касающиеся его статуса
 
В миреКазахстанЕвразийский экономический союзНурсултан Назарбаев
 
 
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