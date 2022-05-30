https://ria.ru/20220530/nazarbaev-1791641528.html

Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни

Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни - РИА Новости, 30.05.2022

Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:30

2022-05-30T08:30

2022-05-30T08:30

в мире

казахстан

евразийский экономический союз

нурсултан назарбаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_e54b43321d056bed5f667a1093b5d3dd.jpg

АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь с лидерами ряда государств, работает над воспоминаниями о своей жизни и работе, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года."Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.По словам Назарбаева, после отставки в 2019 году с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны. "Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания", - добавил он.По мнению экс-президента, не важно, чем занимается политик после своей отставки."Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди… Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - заключил он.

https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

https://ria.ru/20220530/popravki-1791639013.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, евразийский экономический союз, нурсултан назарбаев