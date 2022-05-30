Назарбаев работает над воспоминаниями о своей жизни
Экс-президент Казахстана Назарбаев заявил, что работает над воспоминаниями о своей жизни
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 мая - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после ухода с поста главы государства работает над вопросами глобальной ядерной безопасности, поддерживает связь с лидерами ряда государств, работает над воспоминаниями о своей жизни и работе, заявил он в интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву.
"Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности", - сказал он в интервью, текст которого Ашимбаев опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Назарбаева, после отставки в 2019 году с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны. "Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь. Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания", - добавил он.
По мнению экс-президента, не важно, чем занимается политик после своей отставки.
"Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди… Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха", - заключил он.