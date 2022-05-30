https://ria.ru/20220530/nauka-1791749059.html
Мишустин объявил о создании центра развития сельского хозяйства в России
Мишустин объявил о создании центра развития сельского хозяйства в России - РИА Новости, 30.05.2022
Мишустин объявил о создании центра развития сельского хозяйства в России
Научно-производственный центр развития сельского хозяйства будет создан в России, там займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:21
2022-05-30T14:21
2022-05-30T14:21
краснодарский край
курчатовский институт
московская область (подмосковье)
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Научно-производственный центр развития сельского хозяйства будет создан в России, там займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что на прошлой неделе кабмин принял решение о создании селекционного центра в Подмосковье для птицеводов."Подписано еще одно распоряжение правительства, которое нацелено на формирование условий для развития семенноводства: будет создан научно-производственный центр. И его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных культур", - рассказал премьер.По его словам, в объединение войдут пять известных научных структур из разных регионов РФ: Курчатовский институт, Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северокавказский и Ростовский федеральные научные центры, а также Крымский институт виноградарства и виноделия."В каждом из них есть своя школа, компетентные специалисты, оригинальные наработки, поэтому объединяться в единое учреждение нет необходимости. Работа в рамках центра позволит им успешно взаимодействовать и ускорить за счет концентрации усилий процесс по созданию конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции", - пояснил Мишустин.Он добавил, что главной структурой станет Курчатовский институт. Премьер выразил надежду, что новый центр представит программу своей работы в ближайшее время и привлечет к этому процессу представителей агропромышленного комплекса.
https://ria.ru/20220412/selkhoz-1783221889.html
краснодарский край
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краснодарский край, курчатовский институт, московская область (подмосковье), михаил мишустин, наука
Мишустин объявил о создании центра развития сельского хозяйства в России
Мишустин объявил о создании научно-производственного центра развития сельского хозяйства
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Научно-производственный центр развития сельского хозяйства будет создан в России, там займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продолжает оказывать дополнительную поддержку нашим ученым, которые занимаются селекцией и семеноводством. Такие разработки крайне важны для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе, а также для повышения уровня продовольственной безопасности", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что на прошлой неделе кабмин принял решение о создании селекционного центра в Подмосковье
для птицеводов.
"Подписано еще одно распоряжение правительства, которое нацелено на формирование условий для развития семенноводства: будет создан научно-производственный центр. И его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных культур", - рассказал премьер.
По его словам, в объединение войдут пять известных научных структур из разных регионов РФ
: Курчатовский институт
, Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край
), Северокавказский и Ростовский федеральные научные центры, а также Крымский институт виноградарства и виноделия.
"В каждом из них есть своя школа, компетентные специалисты, оригинальные наработки, поэтому объединяться в единое учреждение нет необходимости. Работа в рамках центра позволит им успешно взаимодействовать и ускорить за счет концентрации усилий процесс по созданию конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции", - пояснил Мишустин.
Он добавил, что главной структурой станет Курчатовский институт. Премьер выразил надежду, что новый центр представит программу своей работы в ближайшее время и привлечет к этому процессу представителей агропромышленного комплекса.