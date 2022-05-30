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Замгенсека НАТО заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге - РИА Новости, 30.05.2022
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Замгенсека НАТО заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге
Замгенсека НАТО заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге - РИА Новости, 30.05.2022
Замгенсека НАТО заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T01:52
2022-05-30T01:52
в мире
сергей лавров
йенс столтенберг
владимир путин
донбасс
украина
россия
нато
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад не демонстрирует готовности предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен Основополагающий акт Россия — НАТО."Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 (устава НАТО — ред.) и нашими союзниками", — добавил он.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО – политический документ, зафиксировавший обязательства сторон в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сергей лавров, йенс столтенберг, владимир путин, донбасс, украина, россия, нато, мирча джоанэ, москва
01:52 30.05.2022
 
Замгенсека НАТО заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о "праве" альянса на укрепление на восточном фланге

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военнослужащие на базе НАТО в городе Рукла, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине у альянса нет ограничений для создания прочных позиций на восточном фланге.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад не демонстрирует готовности предоставить России юридически обязывающие, долгосрочные гарантии безопасности, в частности отказаться от дальнейшего расширения НАТО, включая отзыв "бухарестской формулы" о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Он отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен Основополагающий акт Россия — НАТО.

"Они (россияне — ред.) приняли решения, они взяли на себя обязательства (в Основополагающем акте Россия — НАТО — ред.) не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают... Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России", заявил Джоанэ агентству Франс Пресс.

"Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5 (устава НАТО — ред.) и нашими союзниками", — добавил он.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО – политический документ, зафиксировавший обязательства сторон в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреСергей ЛавровЙенс СтолтенбергВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияНАТОМирча ДжоанэМосква
 
 
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