https://ria.ru/20220530/naemniki-1791675628.html
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине - РИА Новости, 30.05.2022
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине
Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:11
2022-05-30T11:11
2022-05-30T11:11
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках уголовного дела о наемничестве изучит опубликованные в зарубежных СМИ сведения о прибывших на Украину иностранцах для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публикации говорится об отправившихся на Украину американцах и других иностранцах в качестве наемников и их участии боях. Подчеркивается, что российскими следователями будут приняты меры к документированию фактов преступлений наемников и установлению их личностей.
https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине
Российские следователи изучат данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине