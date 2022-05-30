https://ria.ru/20220530/naemniki-1791675628.html

СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине

СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине - РИА Новости, 30.05.2022

СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине

Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:11

2022-05-30T11:11

2022-05-30T11:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках уголовного дела о наемничестве изучит опубликованные в зарубежных СМИ сведения о прибывших на Украину иностранцах для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публикации говорится об отправившихся на Украину американцах и других иностранцах в качестве наемников и их участии боях. Подчеркивается, что российскими следователями будут приняты меры к документированию фактов преступлений наемников и установлению их личностей.

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф)