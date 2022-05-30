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СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/naemniki-1791675628.html
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине - РИА Новости, 30.05.2022
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине
Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:11
2022-05-30T11:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках уголовного дела о наемничестве изучит опубликованные в зарубежных СМИ сведения о прибывших на Украину иностранцах для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса", - говорится в сообщении.Отмечается, что в публикации говорится об отправившихся на Украину американцах и других иностранцах в качестве наемников и их участии боях. Подчеркивается, что российскими следователями будут приняты меры к документированию фактов преступлений наемников и установлению их личностей.
https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html
украина
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украина, россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф)
11:11 30.05.2022
 
СК изучит данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине

Российские следователи изучат данные зарубежных СМИ об американских наемниках на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские следователи изучат сведения зарубежных СМИ об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наемников на Украину, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России в рамках уголовного дела о наемничестве изучит опубликованные в зарубежных СМИ сведения о прибывших на Украину иностранцах для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в публикации говорится об отправившихся на Украину американцах и других иностранцах в качестве наемников и их участии боях. Подчеркивается, что российскими следователями будут приняты меры к документированию фактов преступлений наемников и установлению их личностей.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 17:48
WP: западные наемники бегут с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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