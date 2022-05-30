В Раде предложили запретить публичное использование российской музыки
В Раде предложили запретить публичное использование российской музыки и гастроли россиян
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий публичное исполнение российской музыки и клипов, а также гастроли российских исполнителей в стране.
"Проектом закона предлагается: запретить публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной радой Украины государством-агрессором", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Исключение предлагается сделать для бывших граждан России, которые являются украинскими гражданами, а также тех российских исполнителей, которые осудили спецоперацию РФ на Украине. "Запретить проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители (певцы), которые являются гражданами государства-агрессора, кроме тех, которые внесены в перечень", - говорится в документе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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