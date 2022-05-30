https://ria.ru/20220530/miting-1791873556.html

Армянская оппозиция анонсировала очередной митинг в Ереване

Армянская оппозиция анонсировала очередной митинг в Ереване - РИА Новости, 30.05.2022

Армянская оппозиция анонсировала очередной митинг в Ереване

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет очередной митинг во вторник вечером, сообщил вице-спикер парламента от РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:25

2022-05-30T20:25

2022-05-30T20:25

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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ЕРЕВАН, 30 мая – РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, проведет очередной митинг во вторник вечером, сообщил вице-спикер парламента от фракции "Армения" Ишхан Сагателян.По его словам, с утра вторника демонстранты посетят различные госучреждения и ведомства, чтобы уточнить позицию их руководителей по поводу представленного оппозиционными парламентскими фракциями проекта заявления о карабахской проблеме. "В 19.00 (18.00 мск) пройдет митинг", - заявил Сагателян в палаточном лагере демонстрантов на площади Франции.В понедельник оппозиционные депутаты хотели войти в одно из правительственных зданий, чтобы обсудить с представителями министерств проект заявления, однако их не пропустила полиция. Произошли стычки демонстрантов с полицией, несколько человек получили травмы, 111 протестующих были доставлены в полицейские отделения.Ранее Сагателян сообщил, что две фракции "Армения" и "Честь имею" выступили с инициативой созыва 3 июня внеочередного заседания парламента для обсуждения разработанного ими проекта заявления.Он отметил, что в проекте будут обозначены "красные линии" армянской стороны, в частности, будет указано, что армянская сторона намерена поддерживать реализацию права народа Карабаха на самоопределение и международное признание. Оппозиция предлагает включить в документ положения о неприемлемости варианта урегулирования конфликта, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может оказаться в составе Азербайджана, а также необходимости надежной сухопутной связи между Арменией и НКР.Оппозиционные фракции предлагают подтвердить, что Армения является гарантом безопасности и реализации права на самоопределение НКР, настоять на том, что делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы возможны после решения гуманитарных проблем, в частности "возвращения на родину армянских пленных", а также вывода азербайджанских войск с территории Армении.Отмечается также, что при делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы необходимо исключить нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе налаживания армяно-турецких отношений недопустимы любые договоренности, которые поставят под сомнение факт геноцида армян.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220528/oppozitsiya-1791478959.html

https://ria.ru/20220528/protest-1791472255.html

https://ria.ru/20220528/orden-1791433365.html

армения

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, азербайджан