https://ria.ru/20220530/medvedv-1791812054.html

Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России

Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России - РИА Новости, 30.05.2022

Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение США не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:00

2022-05-30T17:00

2022-05-30T17:02

сша

россия

украинский демократический альянс за реформы (удар)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение США не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, поскольку тогда Москва бы ударила по центрам принятия решения."Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Джо Байден заявил о решении не поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), дмитрий медведев