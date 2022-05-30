https://ria.ru/20220530/medvedv-1791812054.html
Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России
Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России - РИА Новости, 30.05.2022
Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение США не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:00
2022-05-30T17:00
2022-05-30T17:02
сша
россия
украинский демократический альянс за реформы (удар)
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разумным решение США не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России, поскольку тогда Москва бы ударила по центрам принятия решения."Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России. Разумно! Иначе при атаке на наши города вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее агентство Рейтер сообщило, что президент США Джо Байден заявил о решении не поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), дмитрий медведев
17:00 30.05.2022 (обновлено: 17:02 30.05.2022)
Медведев оценил решение США по поставкам Киеву ракет для ударов по России
Медведев: решение США не поставлять Киеву ракеты для ударов по России разумное