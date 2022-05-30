https://ria.ru/20220530/mediki-1791660086.html

Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе

Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022

Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе

Медики Ленинградской области отправились в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, где проведут около месяца и обследуют горожан, чтобы... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:35

2022-05-30T10:35

2022-05-30T10:35

ленинградская область

здоровье - общество

донбасс

енакиево

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Медики Ленинградской области отправились в подшефный региону город Енакиево на территории Донбасса, где проведут около месяца и обследуют горожан, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Медицинский автопоезд, девять сотрудников районных больниц, глава комздрава и главврач ЛОКБ направились в подшефный Ленинградской области город на территории Донбасса. В медицинскую бригаду вошли узкие специалисты и средний медицинский персонал Тихвинской, Всеволожской, Гатчинской и Кингисеппской больниц", - говорится в сообщении.Медицинские работники проведут в Енакиево около месяца. За это время они обследуют максимальное количество горожан, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем."У нас очень профессиональная команда — это терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр. Мы на связи с нашими коллегами из Енакиево, знаем, чем живет здравоохранение, какие проблемы испытывает, поэтому в первом своем автопоезде везем медикаменты для интенсивной терапии, высококачественные антибиотики и шовные материалы — все, что необходимо хирургам для проведения операций. Наша работа только стартует, но стартует достаточно серьезной бригадой", — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.По словам, главного врача Ленинградской областной клинической больницы Сергея Алексеева, основная цель поездки — оценить состояние системы здравоохранения и разработать план мероприятий, который в дальнейшем будет реализован специалистами. Для проведения диспансеризации жителей Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию.Ранее сообщалось, что Ленинградская область окажет помощь в восстановлении мирной жизни в городе Енакиево в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220506/pomosch-1787235852.html

донбасс

енакиево

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, донбасс, енакиево