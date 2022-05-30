https://ria.ru/20220530/lekarstva-1791818969.html
В Раде сообщили о подорожании лекарств на Украине
В Раде сообщили о подорожании лекарств на Украине - РИА Новости, 30.05.2022
В Раде сообщили о подорожании лекарств на Украине
Лекарства на Украине подорожали на 20–25%, сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Радуцкий. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:20
2022-05-30T17:20
2022-05-30T17:20
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донбасс
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лекарства на Украине подорожали на 20–25%, сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Радуцкий."В комитет и ко мне лично поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. И действительно, видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%. В аптечной профессиональной ассоциации утверждают, что сети аптек наценку на препараты не увеличивали", - написал Радуцкий в Telegram-канале.По его словам, на стоимости лекарств отразилось падение курса гривны, подорожание топлива, сложности логистики импортных препаратов, отсутствие оборотных средств у аптек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, донбасс, владимир путин, здоровье - общество, верховная рада украины
В Раде сообщили о подорожании лекарств на Украине
В Верховной раде сообщили, что лекарства на Украине подорожали на четверть
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лекарства на Украине подорожали на 20–25%, сообщил депутат Верховной рады Украины Михаил Радуцкий.
"В комитет и ко мне лично поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. И действительно, видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%. В аптечной профессиональной ассоциации утверждают, что сети аптек наценку на препараты не увеличивали", - написал Радуцкий в Telegram-канале.
По его словам, на стоимости лекарств отразилось падение курса гривны, подорожание топлива, сложности логистики импортных препаратов, отсутствие оборотных средств у аптек.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.