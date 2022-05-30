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Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза - РИА Новости, 30.05.2022
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Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза
Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза - РИА Новости, 30.05.2022
Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза
Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:14
2022-05-30T16:14
евгений зиничев
александр мельников
норильск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
совет федерации рф
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. - министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.Куренков ранее занимал должность замдиректора Росгвардии. Совфед 25 мая проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220525/mchs-1790680354.html
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евгений зиничев, александр мельников, норильск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, александр куренков (мчс)
16:14 30.05.2022
 
Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

Президент Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. - министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:17
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
Куренков ранее занимал должность замдиректора Росгвардии. Совфед 25 мая проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, Путин подписал указ о его назначении.
Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:52
Куренков назвал сохранение кадрового потенциала МЧС главной задачей
 
Евгений ЗиничевАлександр МельниковНорильскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФАлександр Куренков (МЧС)
 
 
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