https://ria.ru/20220530/kurenkov-1791794028.html

Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза - РИА Новости, 30.05.2022

Путин включил нового главу МЧС в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:14

2022-05-30T16:14

2022-05-30T16:14

евгений зиничев

александр мельников

норильск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

александр куренков (мчс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790615662_0:134:3092:1873_1920x0_80_0_0_7190b69e83668e1e308a367452a95b7e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в состав Совета Безопасности РФ... изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. - министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.Куренков ранее занимал должность замдиректора Росгвардии. Совфед 25 мая проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220525/mchs-1790680354.html

https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

евгений зиничев, александр мельников, норильск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, александр куренков (мчс)