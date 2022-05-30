https://ria.ru/20220530/krasnoyarsk-1791642638.html

В Красноярске на начало года проживало более 1,1 миллиона человек

В Красноярске на начало года проживало более 1,1 миллиона человек - РИА Новости, 30.05.2022

В Красноярске на начало года проживало более 1,1 миллиона человек

В Красноярске, который еще в 2012 году стал городом-миллионником, по данным на начало 2022 года, проживал 1 103 781 человек, сообщили РИА Новости в мэрии... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:51

2022-05-30T08:51

2022-05-30T08:51

общество

красноярск

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. В Красноярске, который еще в 2012 году стал городом-миллионником, по данным на начало 2022 года, проживал 1 103 781 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата после переписи сообщила, что в России появились четыре новых города-миллионника - Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж. Отмечается, что с 2010 года россиян стало больше на 2,05 миллиона человек - на 1,4%. Теперь в России живут 147,2 миллиона человек, при этом выросло население 28 регионов. Уточняется, что рост связан с большим числом граждан из других государств. Подчеркивается, что, по данным Росстата, "почти весь период с 2010 по 2021 год продолжалась естественная убыль населения"."Красстат ежегодно проводит оценку численности постоянного населения на основе расчетных данных. По их сведениям, к 1 января 2022 года в Красноярске проживал 1 103 781 человек", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что окончательные итоги переписи населения 2021 года еще не подведены. По информации властей города, Росстат сравнивает численность населения в Красноярске с данными с данными переписи 2010 года, когда в городе было зафиксировано 974 тысячи постоянно проживающих граждан. При этом в мэрии подчеркнули, что Красноярск стал миллионником еще в 2012 году - 10 апреля в родильном доме №2 родился миллионный житель.

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, красноярск, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)