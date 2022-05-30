В Красноярске на начало года проживало более 1,1 миллиона человек
Мэрия Красноярска: в городе на начало 2022 года проживало более 1,1 миллиона человек
Триумфальная арка в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. В Красноярске, который еще в 2012 году стал городом-миллионником, по данным на начало 2022 года, проживал 1 103 781 человек, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата после переписи сообщила, что в России появились четыре новых города-миллионника - Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж. Отмечается, что с 2010 года россиян стало больше на 2,05 миллиона человек - на 1,4%. Теперь в России живут 147,2 миллиона человек, при этом выросло население 28 регионов. Уточняется, что рост связан с большим числом граждан из других государств. Подчеркивается, что, по данным Росстата, "почти весь период с 2010 по 2021 год продолжалась естественная убыль населения".
"Красстат ежегодно проводит оценку численности постоянного населения на основе расчетных данных. По их сведениям, к 1 января 2022 года в Красноярске проживал 1 103 781 человек", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что окончательные итоги переписи населения 2021 года еще не подведены. По информации властей города, Росстат сравнивает численность населения в Красноярске с данными с данными переписи 2010 года, когда в городе было зафиксировано 974 тысячи постоянно проживающих граждан. При этом в мэрии подчеркнули, что Красноярск стал миллионником еще в 2012 году - 10 апреля в родильном доме №2 родился миллионный житель.