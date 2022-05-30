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В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир - РИА Новости, 30.05.2022
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В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир
В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир - РИА Новости, 30.05.2022
В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир
Бывший заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин оспорил решение Советского районного суда Воронежа, который изъял у него в доход... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:11
2022-05-30T16:11
происшествия
воронеж
воронежская область
жилье
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин оспорил решение Советского районного суда Воронежа, который изъял у него в доход государства 22 объекта недвижимости, сообщил РИА Новости представитель суда.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у Качкина, тогда - замначальника управления ГИБДД, 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика оказались хозяевами 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходов отца и матери офицера полиции недостаточно для таких покупок.Советский районный суд Воронежа удовлетворил 1 апреля этого года иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов."Поступила 26 мая жалоба от матери Качкина, а 30-го, сегодня, от самого Качкина жалоба поступила. Просят отменить решение", - сказал представитель суда.Помимо громкой истории с 22 объектами недвижимости, Качкина обвиняют в попытке подкупить коллегу. По данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а после - глава одного из подразделений местного РОВД, пытался подкупить полицейского за 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за "содействие" в получении прав знакомому Качкина. Полицейский деньги не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе Качкин сознался в содеянном и дал подробные показания. В августе прошлого года Качкина уволили из органов правопорядка, а в ноябре стало известно еще о двух эпизодах покушения на дачу взятки.
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происшествия, воронеж, воронежская область, жилье, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:11 30.05.2022
 
В Воронеже экс-полицейский обжаловал решение суда об изъятии 22 квартир

Воронежский экс-полицейский Качкин обжаловал решение суда, оставившего его без 22 квартир

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Бывший заместитель начальника УГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин оспорил решение Советского районного суда Воронежа, который изъял у него в доход государства 22 объекта недвижимости, сообщил РИА Новости представитель суда.
В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у Качкина, тогда - замначальника управления ГИБДД, 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика оказались хозяевами 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходов отца и матери офицера полиции недостаточно для таких покупок.
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"Поступила 26 мая жалоба от матери Качкина, а 30-го, сегодня, от самого Качкина жалоба поступила. Просят отменить решение", - сказал представитель суда.
Помимо громкой истории с 22 объектами недвижимости, Качкина обвиняют в попытке подкупить коллегу. По данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а после - глава одного из подразделений местного РОВД, пытался подкупить полицейского за 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за "содействие" в получении прав знакомому Качкина. Полицейский деньги не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе Качкин сознался в содеянном и дал подробные показания. В августе прошлого года Качкина уволили из органов правопорядка, а в ноябре стало известно еще о двух эпизодах покушения на дачу взятки.
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