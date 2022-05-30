МЧС за пять дней доставило более 1300 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
МЧС России за пять дней доставило более 1300 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МЧС России доставило за пять дней более 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С 25 мая автомобильными колоннами МЧС России в ДНР, ЛНР и Украину доставлено более 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи. В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, отряды МЧС ведут разминирование объектов инфраструктуры и территорий, обследовано более 155 гектаров, обезврежено свыше 27 тысяч взрывоопасных предметов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.