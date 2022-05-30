https://ria.ru/20220530/gumpomosch-1791634737.html

МЧС за пять дней доставило более 1300 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС за пять дней доставило более 1300 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 30.05.2022

МЧС за пять дней доставило более 1300 тонн гумпомощи в Донбасс и на Украину

МЧС России доставило за пять дней более 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T05:35

2022-05-30T05:35

2022-05-30T05:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МЧС России доставило за пять дней более 1,3 тысячи тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Также, по его словам, отряды МЧС ведут разминирование объектов инфраструктуры и территорий, обследовано более 155 гектаров, обезврежено свыше 27 тысяч взрывоопасных предметов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва