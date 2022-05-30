https://ria.ru/20220530/gruziya-1791675975.html

Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту

Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Грузии заявили о подготовке оппозиции к госперевороту

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе утверждает, что оппозиционное "Единое национальное движение" планирует госпереворот в РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T11:12

2022-05-30T11:12

2022-05-30T11:12

в мире

грузия

евросоюз

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе утверждает, что оппозиционное "Единое национальное движение" планирует госпереворот в конце июня в том случае, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз."Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов", - заявил Кобахидзе на брифинге.По его словам, у Евросоюза нет никаких оснований отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата, тем более если такой статус будет предоставлен Молдавии и Украине. "Грузия опережает обе страны-претендента по всем соответствующим параметрам, что никто не может отрицать. Грузия уже выполнила 45% своих обязательств по соглашению об ассоциации, что является беспрецедентным результатом. По этим данным Грузия опережает не только Украину и Молдавию, но и некоторые страны, уже имеющие статус кандидата", - добавил Кобахидзе.Грузия ранее передала главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю обе части заполненного опросника Еврокомиссии, на основании которого в Брюсселе будет рассмотрен вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Изначально грузинские власти планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС 3 марта.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

грузия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, грузия, евросоюз, ираклий кобахидзе