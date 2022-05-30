https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html

Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР

Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022

Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР

Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:03

2022-05-30T18:03

2022-05-30T18:21

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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луганская народная республика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, как сказано в документе, с заявлением о приеме в гражданство РФ вправе также обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами РФ, ДНР, ЛНР или Украины, за исключением случая установления опеки или попечительства на основании совместного заявления родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, в течение которого по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности.

https://ria.ru/20220527/deti-1790910067.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин