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Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
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https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР
Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:03
2022-05-30T18:21
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, как сказано в документе, с заявлением о приеме в гражданство РФ вправе также обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами РФ, ДНР, ЛНР или Украины, за исключением случая установления опеки или попечительства на основании совместного заявления родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, в течение которого по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности.
https://ria.ru/20220527/deti-1790910067.html
украина
донецкая народная республика
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россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
18:03 30.05.2022 (обновлено: 18:21 30.05.2022)
 
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР

Президент Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.
Кроме того, как сказано в документе, с заявлением о приеме в гражданство РФ вправе также обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами РФ, ДНР, ЛНР или Украины, за исключением случая установления опеки или попечительства на основании совместного заявления родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, в течение которого по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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