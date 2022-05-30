18:03 30.05.2022 (обновлено: 18:21 30.05.2022)
Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР
Президент Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дети-сироты из ДНР, ЛНР и Украины смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.
Кроме того, как сказано в документе, с заявлением о приеме в гражданство РФ вправе также обратиться опекун ребенка, его попечитель или опекун недееспособного лица, являющиеся гражданами РФ, ДНР, ЛНР или Украины, за исключением случая установления опеки или попечительства на основании совместного заявления родителей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, в течение которого по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности.