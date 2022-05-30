https://ria.ru/20220530/germaniya-1791871858.html

Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев

Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев - РИА Новости, 30.05.2022

Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:11

2022-05-30T20:11

2022-05-30T23:31

дмитрий медведев

россия

украина

германия

владимир путин

в мире

донбасс

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.Медведев также предложил подумать о зеркальном ответе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html

россия

украина

германия

донбасс

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дмитрий медведев, россия, украина, германия, владимир путин, в мире, донбасс