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Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев - РИА Новости, 30.05.2022
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Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев
Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев - РИА Новости, 30.05.2022
Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:11
2022-05-30T23:31
дмитрий медведев
россия
украина
германия
владимир путин
в мире
донбасс
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.Медведев также предложил подумать о зеркальном ответе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий медведев, россия, украина, германия, владимир путин, в мире, донбасс
20:11 30.05.2022 (обновлено: 23:31 30.05.2022)
 
Медведев предложил смягчить условия въезда для недовольных властями немцев

Зампред Совбеза Медведев предложил упростить въезд в Россию недовольным Шольцем немцам

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался насчет решения упростить въезд в Германию критикующим спецоперацию россиянам, заявив, что в таком случае Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.

"Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж… Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также предложил подумать о зеркальном ответе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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