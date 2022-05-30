https://ria.ru/20220530/gaz-1791823279.html

Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"

Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома" - РИА Новости, 30.05.2022

Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"

Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:37

2022-05-30T17:37

2022-05-30T18:59

экономика

нидерланды

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_a2ee83789ad004d081d497f10c888401.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа."Прекращение поставок со стороны "Газпрома" означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 миллиардов кубометров законтрактованного газа", - уточняется в релизе.Компания добавила, что не знает, справится ли европейский рынок с потерей этих объемов без серьезных последствий.

https://ria.ru/20220529/gaz-1791510035.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, нидерланды, газпром