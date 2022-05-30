17:37 30.05.2022 (обновлено: 18:59 30.05.2022)
Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"
Нидерландская энергокомпания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.
"GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении нидерландской компании.
"Прекращение поставок со стороны "Газпрома" означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 миллиардов кубометров законтрактованного газа", - уточняется в релизе.
Компания добавила, что не знает, справится ли европейский рынок с потерей этих объемов без серьезных последствий.