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Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома" - РИА Новости, 30.05.2022
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Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"
Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома" - РИА Новости, 30.05.2022
Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"
Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:37
2022-05-30T18:59
экономика
нидерланды
газпром
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа."Прекращение поставок со стороны "Газпрома" означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 миллиардов кубометров законтрактованного газа", - уточняется в релизе.Компания добавила, что не знает, справится ли европейский рынок с потерей этих объемов без серьезных последствий.
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экономика, нидерланды, газпром
17:37 30.05.2022 (обновлено: 18:59 30.05.2022)
 
Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по схеме "Газпрома"

Нидерландская энергокомпания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Нидерландская энергетическая компания GasTerra заявила, что отказалась оплачивать российский газ в рублях, после чего "Газпром" уведомил ее прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.

"GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", - говорится в сообщении нидерландской компании.

"Прекращение поставок со стороны "Газпрома" означает, что в период с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, не будет поставлено около 2 миллиардов кубометров законтрактованного газа", - уточняется в релизе.
Компания добавила, что не знает, справится ли европейский рынок с потерей этих объемов без серьезных последствий.
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