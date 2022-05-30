https://ria.ru/20220530/fyuchersy-1791881891.html

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель - РИА Новости, 30.05.2022

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель

Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:16

2022-05-30T21:16

2022-05-30T21:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 121,65 доллара за баррель, августовских - на 1,7%, до 117,54 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,6%, до 116,89 доллара.

https://ria.ru/20220528/neft-1791353163.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, brent, wti (нефть), в мире