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Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель - РИА Новости, 30.05.2022
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:16
2022-05-30T21:16
2022-05-30T21:16
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 20.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 121,65 доллара за баррель, августовских - на 1,7%, до 117,54 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,6%, до 116,89 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть), в мире
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 121 доллара за баррель
Цена июльского фьючерса Brent поднялась выше 121 доллара за баррель впервые с 24 марта