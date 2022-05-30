Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/flyazhka-1791634082.html
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью - РИА Новости, 30.05.2022
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью
Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T04:47
2022-05-30T10:09
общество
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791655975_0:52:550:361_1920x0_80_0_0_22545c510a71f2cf34e3316b1cc5f47d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По информации пресс-службы, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.Поиски останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Второй мировой войны войны, проводятся при содействии Восточного военного округа. Полевой сезон межрегиональной поисковой экспедиции в Смирныховском районе закроют 5 июня. После этого поисковики отправятся на курильский остров Шумшу.
https://ria.ru/20220517/rostov-1788817739.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791655975_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_ac1d570af62a1f24b5339e4fea5bad86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, южно-сахалинск, сахалинская область
04:47 30.05.2022 (обновлено: 10:09 30.05.2022)
 
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью

На Сахалине поисковики во время экспедиции нашли фляжку советского солдата с надписью

© Фото : Минобороны РФФляжка советского солдата, найденная поисковиками экспедиции "Дальневосточный фронт – 2022" на Сахалине
Фляжка советского солдата, найденная поисковиками экспедиции Дальневосточный фронт – 2022 на Сахалине - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Минобороны РФ
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе межрегиональной экспедиции в Смирныховском районе поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая была подписана фамилией Щербанюк. Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью "За отвагу", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.
Поиски останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Второй мировой войны войны, проводятся при содействии Восточного военного округа. Полевой сезон межрегиональной поисковой экспедиции в Смирныховском районе закроют 5 июня. После этого поисковики отправятся на курильский остров Шумшу.
В Самуиловом корпусе Ростовского кремля найдены старинные иконы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:10Культура
В Ростовском кремле нашли иконы XVII и XIX веков
 
ОбществоРоссияЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала