04:47 30.05.2022 (обновлено: 10:09 30.05.2022)
На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью
На Сахалине поисковики во время экспедиции нашли фляжку советского солдата с надписью
© Фото : Минобороны РФФляжка советского солдата, найденная поисковиками экспедиции "Дальневосточный фронт – 2022" на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе межрегиональной экспедиции в Смирныховском районе поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая была подписана фамилией Щербанюк. Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью "За отвагу", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.
Поиски останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Второй мировой войны войны, проводятся при содействии Восточного военного округа. Полевой сезон межрегиональной поисковой экспедиции в Смирныховском районе закроют 5 июня. После этого поисковики отправятся на курильский остров Шумшу.