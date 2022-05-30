https://ria.ru/20220530/flyazhka-1791634082.html

На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью

На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью - РИА Новости, 30.05.2022

На Сахалине нашли фляжку советского солдата с надписью

Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T04:47

2022-05-30T04:47

2022-05-30T10:09

общество

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. Участники экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.По информации пресс-службы, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.Поиски останков воинов-дальневосточников, погибших при защите Отечества во время Второй мировой войны войны, проводятся при содействии Восточного военного округа. Полевой сезон межрегиональной поисковой экспедиции в Смирныховском районе закроют 5 июня. После этого поисковики отправятся на курильский остров Шумшу.

https://ria.ru/20220517/rostov-1788817739.html

россия

южно-сахалинск

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общество, россия, южно-сахалинск, сахалинская область