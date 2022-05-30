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Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.05.2022
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Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.05.2022
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин
Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:34
2022-05-30T14:45
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.В качестве приоритетной задачи РФ рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном, добавил он.
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экономика, россия, михаил мишустин
14:34 30.05.2022 (обновлено: 14:45 30.05.2022)
 
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин

Мишустин: Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
Изображение флага США - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 14:10
Американский профессор заявил об отчаянном положении в экономике США
В качестве приоритетной задачи РФ рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном, добавил он.
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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