https://ria.ru/20220530/ekonomika-1791752408.html
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.05.2022
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин
Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:34
2022-05-30T14:34
2022-05-30T14:45
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.В качестве приоритетной задачи РФ рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном, добавил он.
https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
14:34 30.05.2022 (обновлено: 14:45 30.05.2022)
Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин
Мишустин: Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции