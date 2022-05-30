https://ria.ru/20220530/ekonomika-1791752408.html

Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин

Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин - РИА Новости, 30.05.2022

Россия обеспечила сбалансированность курса рубля, заявил Мишустин

Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:34

2022-05-30T14:34

2022-05-30T14:45

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782356959_668:0:3064:1348_1920x0_80_0_0_7247977ba3fdf373f7b29de85e1d7ed5.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия обеспечила стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных, логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов", - сказал он на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.В качестве приоритетной задачи РФ рассматривает, в том числе, расширение экономического сотрудничества с Казахстаном, добавил он.

https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин