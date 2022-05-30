https://ria.ru/20220530/dtp-1791891523.html

В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека

В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека - РИА Новости, 30.05.2022

В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека

Уголовное дело возбуждено после того, как районный депутат в Калужской области в нетрезвом виде на автомобиле сбил насмерть человека, сообщает прокуратура... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T22:23

2022-05-30T22:23

2022-05-30T22:23

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как районный депутат в Калужской области в нетрезвом виде на автомобиле сбил насмерть человека, сообщает прокуратура региона."Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата Районного Собрания муниципального района "Хвастовичский район". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Установлено, что вечером 29 мая на территории села Хвастовичи депутат, управляя автомобилем УАЗ-Патриот, совершил наезд на 23-летнего мужчину, который от полученных травм скончался, информирует прокуратура."От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подозреваемый отказался", - говорится в сообщении.Отмечается, что санкция указанной статьи, согласно УК РФ, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калужская область, россия