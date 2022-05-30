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В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека - РИА Новости, 30.05.2022
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В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека
В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека - РИА Новости, 30.05.2022
В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека
Уголовное дело возбуждено после того, как районный депутат в Калужской области в нетрезвом виде на автомобиле сбил насмерть человека, сообщает прокуратура... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:23
2022-05-30T22:23
происшествия
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как районный депутат в Калужской области в нетрезвом виде на автомобиле сбил насмерть человека, сообщает прокуратура региона."Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата Районного Собрания муниципального района "Хвастовичский район". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Установлено, что вечером 29 мая на территории села Хвастовичи депутат, управляя автомобилем УАЗ-Патриот, совершил наезд на 23-летнего мужчину, который от полученных травм скончался, информирует прокуратура."От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подозреваемый отказался", - говорится в сообщении.Отмечается, что санкция указанной статьи, согласно УК РФ, предусматривает до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html
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происшествия, калужская область, россия
22:23 30.05.2022
 
В Калужской области нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека

Под Калугой нетрезвый районный депутат сбил насмерть человека, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как районный депутат в Калужской области в нетрезвом виде на автомобиле сбил насмерть человека, сообщает прокуратура региона.
"Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата Районного Собрания муниципального района "Хвастовичский район". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что вечером 29 мая на территории села Хвастовичи депутат, управляя автомобилем УАЗ-Патриот, совершил наезд на 23-летнего мужчину, который от полученных травм скончался, информирует прокуратура.
"От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подозреваемый отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санкция указанной статьи, согласно УК РФ, предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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