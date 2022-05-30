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Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами

Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами - РИА Новости, 30.05.2022

Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:57

2022-05-30T14:57

2022-05-30T15:00

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван.Ранее штаб ДНР заявлял об установлении контроля над 220 населенными пунктами."По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

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Ольга Маркова

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