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Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами
Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами - РИА Новости, 30.05.2022
Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:57
2022-05-30T14:57
2022-05-30T15:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявляет об освобождении и установлении полного контроля над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван.Ранее штаб ДНР заявлял об установлении контроля над 220 населенными пунктами."По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:57 30.05.2022 (обновлено: 15:00 30.05.2022)
Силы ДНР установили полный контроль над 222 населенными пунктами
Силы ДНР установили полный контроль над 222 пунктами, включая Диброву и Старый Караван