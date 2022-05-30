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Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 30.05.2022
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Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 30.05.2022
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:16
2022-05-30T14:16
происшествия
киселевск
кемеровская область
россия
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в понедельник региональная полиция.Оба поста 32-летний мужчина оставил в одной из социальных сетей и после первого был оштрафован судом на 30 тысяч рублей."Однако оставлять в сети дискредитирующие материалы нарушитель не перестал. В связи с этим сотрудники ОМВД по городу Киселевску составили в отношении него еще один протокол. Спустя пять дней после первого штрафа суд назначил мужчине еще один – 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Ранее этот нарушитель уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 2 тысячи рублей.
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киселевск
кемеровская область
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происшествия, киселевск, кемеровская область, россия, вооруженные силы рф
14:16 30.05.2022
 
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии

Жителя Кузбасса вновь оштрафовали за фейки об армии через пять дней после первого штрафа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в понедельник региональная полиция.
Оба поста 32-летний мужчина оставил в одной из социальных сетей и после первого был оштрафован судом на 30 тысяч рублей.
"Однако оставлять в сети дискредитирующие материалы нарушитель не перестал. В связи с этим сотрудники ОМВД по городу Киселевску составили в отношении него еще один протокол. Спустя пять дней после первого штрафа суд назначил мужчине еще один – 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Ранее этот нарушитель уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 2 тысячи рублей.
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ПроисшествияКиселевскКемеровская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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