https://ria.ru/20220530/diskreditatsiya-1791747599.html
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 30.05.2022
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:16
2022-05-30T14:16
2022-05-30T14:16
происшествия
киселевск
кемеровская область
россия
вооруженные силы рф
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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в понедельник региональная полиция.Оба поста 32-летний мужчина оставил в одной из социальных сетей и после первого был оштрафован судом на 30 тысяч рублей."Однако оставлять в сети дискредитирующие материалы нарушитель не перестал. В связи с этим сотрудники ОМВД по городу Киселевску составили в отношении него еще один протокол. Спустя пять дней после первого штрафа суд назначил мужчине еще один – 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Ранее этот нарушитель уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789658734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киселевск, кемеровская область, россия, вооруженные силы рф
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
Жителя Кузбасса вновь оштрафовали за фейки об армии через пять дней после первого штрафа