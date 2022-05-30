https://ria.ru/20220530/diskreditatsiya-1791747599.html

Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии

Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 30.05.2022

Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии

Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:16

2022-05-30T14:16

2022-05-30T14:16

происшествия

киселевск

кемеровская область

россия

вооруженные силы рф

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КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Жителя Киселевска Кемеровской области, оштрафованного за дискредитацию вооруженных сил РФ, повторно оштрафовали по той же статье через пять дней, сообщает в понедельник региональная полиция.Оба поста 32-летний мужчина оставил в одной из социальных сетей и после первого был оштрафован судом на 30 тысяч рублей."Однако оставлять в сети дискредитирующие материалы нарушитель не перестал. В связи с этим сотрудники ОМВД по городу Киселевску составили в отношении него еще один протокол. Спустя пять дней после первого штрафа суд назначил мужчине еще один – 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Ранее этот нарушитель уже привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789658734.html

киселевск

кемеровская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, киселевск, кемеровская область, россия, вооруженные силы рф