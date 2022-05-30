https://ria.ru/20220530/bilety-1791869376.html

Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение

Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение - РИА Новости, 30.05.2022

Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение

Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:49

2022-05-30T19:49

2022-05-30T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал "360".Раньше билет нужно было получать в кассе.Для оформления билета нужно установить мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК". Оно доступно как для Android, так и для iOS. В приложении нужно выбрать пункты отправления и прибытия, ввести свои фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС. Данные социальной карты не требуются.Возможность оформления билетов через приложение – часть большой программы по цифровизации, которая проводится в Московской области.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), центральная пригородная пассажирская компания