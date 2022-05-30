https://ria.ru/20220530/bilety-1791869376.html
Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение
Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение - РИА Новости, 30.05.2022
Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение
Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:49
2022-05-30T19:49
2022-05-30T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
центральная пригородная пассажирская компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791868856_0:75:3000:1763_1920x0_80_0_0_3b1366452dbb8a1c308767cfcbf3025c.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал "360".Раньше билет нужно было получать в кассе.Для оформления билета нужно установить мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК". Оно доступно как для Android, так и для iOS. В приложении нужно выбрать пункты отправления и прибытия, ввести свои фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС. Данные социальной карты не требуются.Возможность оформления билетов через приложение – часть большой программы по цифровизации, которая проводится в Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791868856_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_517cb2665224d33d4439534d557db8a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), центральная пригородная пассажирская компания