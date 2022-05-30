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Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение - РИА Новости, 30.05.2022
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Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение
Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение - РИА Новости, 30.05.2022
Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение
Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:49
2022-05-30T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал "360".Раньше билет нужно было получать в кассе.Для оформления билета нужно установить мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК". Оно доступно как для Android, так и для iOS. В приложении нужно выбрать пункты отправления и прибытия, ввести свои фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС. Данные социальной карты не требуются.Возможность оформления билетов через приложение – часть большой программы по цифровизации, которая проводится в Московской области.
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московская область (подмосковье), центральная пригородная пассажирская компания
19:49 30.05.2022
 

Льготники МО смогут оформить бесплатные билеты через приложение

© РИА Новости / Антон ДенисовЭлектропоезд в Щелковском районе Московской области
Электропоезд в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Федеральные льготники Москвы и Московской области теперь смогут оформить бесплатный билет на электричку в приложении ЦППК, не выходя из дома, сообщил телеканал "360".

Раньше билет нужно было получать в кассе.
"Теперь оформление разовых билетов для федеральных льготников станет намного удобнее и быстрее", – отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.
Для оформления билета нужно установить мобильное приложение "Расписание и билеты ЦППК". Оно доступно как для Android, так и для iOS. В приложении нужно выбрать пункты отправления и прибытия, ввести свои фамилию, имя, отчество, номер паспорта, СНИЛС. Данные социальной карты не требуются.
Возможность оформления билетов через приложение – часть большой программы по цифровизации, которая проводится в Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Центральная пригородная пассажирская компания
 
 
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