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В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины
В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 30.05.2022
В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины
Российские регионы развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:38
2022-05-30T10:38
2022-05-30T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро понедельника на территории 55 регионов России развернуто 568 пунктов временного размещения на 33,09 тысячи человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что 60 из них находятся в Ростовской области.Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины
В России за 17 дней развернули еще 37 ПВР для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины