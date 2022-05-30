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В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины

В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 30.05.2022

В России развернули еще 37 ПВР для беженцев из Донбасса и с Украины

Российские регионы развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:38

2022-05-30T10:38

2022-05-30T10:38

специальная военная операция на украине

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские регионы развернули за 17 дней еще 37 пунктов временного размещения (ПВР) для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро понедельника на территории 55 регионов России развернуто 568 пунктов временного размещения на 33,09 тысячи человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что 60 из них находятся в Ростовской области.Для сравнения, 13 мая в 53 регионах страны функционировал 531 пункт временного размещения.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина