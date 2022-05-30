https://ria.ru/20220530/bayden-1791654920.html
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев - РИА Новости, 30.05.2022
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:02
2022-05-30T10:02
2022-05-30T12:24
в мире
джо байден
барак обама
сша
техас
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News.На кадрах видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, скандирующих "Сделай что-нибудь!", требуя от американского лидера реакции на инцидент. В ответ Байден показал собравшимся большой палец, произнес фразу "Мы сделаем" и сразу сел в автомобиль.Зрители телеканала в комментариях к ролику раскритиковали поведение главы Белого дома, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена."Сделай что-нибудь!" И Байден: "Ох, боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине?" — сыронизировал Sam."Это все равно что требовать сделать что-нибудь от кирпичной стены", — подчеркнул Michael Cordell."Вместо того, чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ. У Байдена, конечно, много охраны, при этом он поддерживает отказ от финансирования полиции. Может, стоит урезать его охрану процентов на 75", — написал Jose R Ramirez Jr.На прошлой неделе 18-летний житель Ювальда Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Этот случай стал самым кровопролитным в своем роде в США за последнее десятилетие.Байден неоднократно обещал решить проблему с подобными инцидентами, в том числе еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия не скрывают разочарования действиями главы государства, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в предвыборной программе и выгодно отличал от других претендентов на президентский пост.
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Жители Техаса встретили Байдена словами "Сделай что-нибудь!"
Протестующие скандируют «Сделай что-нибудь!» у Байдена в Увалде, Техас
Протестующие скандировали «Сделай что-нибудь!» на президента Байдена и первую леди, когда они посетили Увальде, штат Техас, после массовой стрельбы в начальной школе со смертельным исходом. Г-н Байден ответил: «Мы будем», прежде чем сесть во внедорожник.
2022-05-30T10:02
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в мире, джо байден, барак обама, сша, техас, украина
10:02 30.05.2022 (обновлено: 12:24 30.05.2022)
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев
Президент США Байден показал большой палец возмущенной толпе во время визита в Техас
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News
.
На кадрах видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, скандирующих "Сделай что-нибудь!", требуя от американского лидера реакции на инцидент. В ответ Байден показал собравшимся большой палец, произнес фразу "Мы сделаем" и сразу сел в автомобиль.
Зрители телеканала в комментариях к ролику раскритиковали поведение главы Белого дома, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена.
"Взгляните на всю защиту, которой окружен Байден. Ему не нужно беспокоиться или самому нести ответственность за свою безопасность. Именно такими должны быть все наши школы", — отметил Hoodie Gang.
"Сделай что-нибудь!" И Байден: "Ох, боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине
?" — сыронизировал Sam.
"Это все равно что требовать сделать что-нибудь от кирпичной стены", — подчеркнул Michael Cordell.
"Вместо того, чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ. У Байдена, конечно, много охраны, при этом он поддерживает отказ от финансирования полиции. Может, стоит урезать его охрану процентов на 75", — написал Jose R Ramirez Jr.
"Я голосовал за Байдена, но не могу не согласиться. У него есть право распоряжаться: он может добиться реальных изменений, но предпочитает этого не делать", — констатировал Ross Childs.
На прошлой неделе 18-летний житель Ювальда Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Этот случай стал самым кровопролитным в своем роде в США
за последнее десятилетие.
Байден неоднократно обещал решить проблему с подобными инцидентами, в том числе еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы
. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия не скрывают разочарования действиями главы государства, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в предвыборной программе и выгодно отличал от других претендентов на президентский пост.