Рейтинг@Mail.ru
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/bayden-1791654920.html
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев - РИА Новости, 30.05.2022
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:02
2022-05-30T12:24
в мире
джо байден
барак обама
сша
техас
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791660676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce8bc7ec7207693151f05d0903f5e38e.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News.На кадрах видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, скандирующих "Сделай что-нибудь!", требуя от американского лидера реакции на инцидент. В ответ Байден показал собравшимся большой палец, произнес фразу "Мы сделаем" и сразу сел в автомобиль.Зрители телеканала в комментариях к ролику раскритиковали поведение главы Белого дома, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена."Сделай что-нибудь!" И Байден: "Ох, боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине?" — сыронизировал Sam."Это все равно что требовать сделать что-нибудь от кирпичной стены", — подчеркнул Michael Cordell."Вместо того, чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ. У Байдена, конечно, много охраны, при этом он поддерживает отказ от финансирования полиции. Может, стоит урезать его охрану процентов на 75", — написал Jose R Ramirez Jr.На прошлой неделе 18-летний житель Ювальда Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Этот случай стал самым кровопролитным в своем роде в США за последнее десятилетие.Байден неоднократно обещал решить проблему с подобными инцидентами, в том числе еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия не скрывают разочарования действиями главы государства, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в предвыборной программе и выгодно отличал от других претендентов на президентский пост.
https://ria.ru/20220525/strelba-1790536474.html
https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html
https://ria.ru/20220525/strelba-1790549517.html
сша
техас
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Техаса встретили Байдена словами "Сделай что-нибудь!"
Протестующие скандируют «Сделай что-нибудь!» у Байдена в Увалде, Техас Протестующие скандировали «Сделай что-нибудь!» на президента Байдена и первую леди, когда они посетили Увальде, штат Техас, после массовой стрельбы в начальной школе со смертельным исходом. Г-н Байден ответил: «Мы будем», прежде чем сесть во внедорожник.
2022-05-30T10:02
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791660676_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a864577dd485cbc0ff974bf2708ebd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, барак обама, сша, техас, украина
10:02 30.05.2022 (обновлено: 12:24 30.05.2022)
 
Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев

Президент США Байден показал большой палец возмущенной толпе во время визита в Техас

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News.
На кадрах видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, скандирующих "Сделай что-нибудь!", требуя от американского лидера реакции на инцидент. В ответ Байден показал собравшимся большой палец, произнес фразу "Мы сделаем" и сразу сел в автомобиль.
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:02
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Зрители телеканала в комментариях к ролику раскритиковали поведение главы Белого дома, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена.

"Взгляните на всю защиту, которой окружен Байден. Ему не нужно беспокоиться или самому нести ответственность за свою безопасность. Именно такими должны быть все наши школы", — отметил Hoodie Gang.

"Сделай что-нибудь!" И Байден: "Ох, боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине?" — сыронизировал Sam.
"Это все равно что требовать сделать что-нибудь от кирпичной стены", — подчеркнул Michael Cordell.
Девочка плачет после стрельбы в начальной школе в Ювалде, штате Техас - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 12:39
Стрельба в начальной школе в Техасе
"Вместо того, чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ. У Байдена, конечно, много охраны, при этом он поддерживает отказ от финансирования полиции. Может, стоит урезать его охрану процентов на 75", — написал Jose R Ramirez Jr.
"Я голосовал за Байдена, но не могу не согласиться. У него есть право распоряжаться: он может добиться реальных изменений, но предпочитает этого не делать", — констатировал Ross Childs.
На прошлой неделе 18-летний житель Ювальда Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Этот случай стал самым кровопролитным в своем роде в США за последнее десятилетие.
Байден неоднократно обещал решить проблему с подобными инцидентами, в том числе еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия не скрывают разочарования действиями главы государства, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в предвыборной программе и выгодно отличал от других претендентов на президентский пост.
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 10:15
Подозреваемый в стрельбе в Техасе выкладывал в соцсети фото оружия
 
В миреДжо БайденБарак ОбамаСШАТехасУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала