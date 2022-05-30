https://ria.ru/20220530/bayden-1791654920.html

Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев

Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев - РИА Новости, 30.05.2022

Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:02

2022-05-30T10:02

2022-05-30T12:24

в мире

джо байден

барак обама

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техас

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время поездки в начальную школу города Ювальде, штат Техас, где во вторник произошла стрельба. Видео инцидента опубликовал телеканал CBS News.На кадрах видно, как американский президент и его жена в окружении охраны идут мимо возмущенных местных жителей, скандирующих "Сделай что-нибудь!", требуя от американского лидера реакции на инцидент. В ответ Байден показал собравшимся большой палец, произнес фразу "Мы сделаем" и сразу сел в автомобиль.Зрители телеканала в комментариях к ролику раскритиковали поведение главы Белого дома, обратив внимание, что для охраны детей в школах власти прикладывают намного меньше усилий, чем для защиты Байдена."Сделай что-нибудь!" И Байден: "Ох, боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине?" — сыронизировал Sam."Это все равно что требовать сделать что-нибудь от кирпичной стены", — подчеркнул Michael Cordell."Вместо того, чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ. У Байдена, конечно, много охраны, при этом он поддерживает отказ от финансирования полиции. Может, стоит урезать его охрану процентов на 75", — написал Jose R Ramirez Jr.На прошлой неделе 18-летний житель Ювальда Сальвадор Рамос открыл стрельбу из винтовки в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Этот случай стал самым кровопролитным в своем роде в США за последнее десятилетие.Байден неоднократно обещал решить проблему с подобными инцидентами, в том числе еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия не скрывают разочарования действиями главы государства, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в предвыборной программе и выгодно отличал от других претендентов на президентский пост.

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сша

техас

украина

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Жители Техаса встретили Байдена словами "Сделай что-нибудь!" Протестующие скандируют «Сделай что-нибудь!» у Байдена в Увалде, Техас Протестующие скандировали «Сделай что-нибудь!» на президента Байдена и первую леди, когда они посетили Увальде, штат Техас, после массовой стрельбы в начальной школе со смертельным исходом. Г-н Байден ответил: «Мы будем», прежде чем сесть во внедорожник. 2022-05-30T10:02 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джо байден, барак обама, сша, техас, украина