https://ria.ru/20220530/asfalt-1791682326.html
Более трех млн квадратных метров асфальта обновлено в Москве
Более трех млн квадратных метров асфальта обновлено в Москве - РИА Новости, 30.05.2022
Более трех млн квадратных метров асфальта обновлено в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более 3 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий в столице,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T11:33
2022-05-30T11:33
2022-05-30T11:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
садовое кольцо (москва)
рублевское шоссе
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/40/1517354011_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_d869a3b084c27582ea19c0daa79758a2.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более 3 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий в столице, сообщает журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства стартовал в конце апреля, за прошедшее время отремонтировано более 3 миллионов квадратных метров асфальта. Ремонт проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик",- отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что одна из задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.Бирюков рассказал, что выполнены работы по ремонту 54 объектов дорожного хозяйства, среди них шоссе Энтузиастов, участок Волоколамского шоссе от МКАД до горнолыжного комплекса "Снеж.ком", некоторые участки МКАД и ТТК.По словам заммэра, в настоящее время работы проходят на 52 объектах, в том числе на Ярославском и Рублевском шоссе, улице Народного ополчения, Рязанском проспекте, проспекте Мира на участке от Садового кольца до ТТК.Бирюков добавил, что этом году планируется обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новая Басманная, Бакунинская. Заммэра подчеркнул, что все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.
https://ria.ru/20220530/rosreestr-1791662373.html
москва
садовое кольцо (москва)
рублевское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/40/1517354011_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ceffa07b6e22d77d5c20387d98055f97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, садовое кольцо (москва), рублевское шоссе, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках текущего ремонта дорог обновили более 3 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий в столице, сообщает журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий. Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства стартовал в конце апреля, за прошедшее время отремонтировано более 3 миллионов квадратных метров асфальта. Ремонт проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик",- отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что одна из задач – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.
Бирюков рассказал, что выполнены работы по ремонту 54 объектов дорожного хозяйства, среди них шоссе Энтузиастов, участок Волоколамского шоссе от МКАД до горнолыжного комплекса "Снеж.ком", некоторые участки МКАД и ТТК.
По словам заммэра, в настоящее время работы проходят на 52 объектах, в том числе на Ярославском и Рублевском шоссе
, улице Народного ополчения, Рязанском проспекте, проспекте Мира на участке от Садового кольца
до ТТК.
Бирюков добавил, что этом году планируется обновить все участки Бульварного кольца, Кремлевское кольцо от Боровицкой до Старой площади, Ленинский и Комсомольский проспекты, улицы Новая Басманная, Бакунинская. Заммэра подчеркнул, что все работы по ремонту дорог в Москве
будут завершены в октябре.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия наносятся осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.