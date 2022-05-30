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Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT

Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT - РИА Новости, 30.05.2022

Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT

Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T05:57

2022-05-30T05:57

2022-05-30T05:57

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества, заявила журналист Financial Times Джиллиан Тетт.Он отметила, что для такого шага сейчас нет юридических оснований, а призывы к нему вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада.Журналист также привела несколько вариантов, которые, вероятно, могли бы позволить передачу российских активов, такие как создание специальной комиссии в ООН или использование законодательства США. Но при этом Тетт указала, что реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, а второй остается юридически спорным."Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии", — предположила журналист.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/minfin-1789285099.html

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