Рейтинг@Mail.ru
Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/aktivy-1791635031.html
Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT
Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT - РИА Новости, 30.05.2022
Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT
Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T05:57
2022-05-30T05:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
евросоюз
оон
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757592700_0:253:3192:2048_1920x0_80_0_0_5e4124d2bcde8706199c373614e6c7b4.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества, заявила журналист Financial Times Джиллиан Тетт.Он отметила, что для такого шага сейчас нет юридических оснований, а призывы к нему вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада.Журналист также привела несколько вариантов, которые, вероятно, могли бы позволить передачу российских активов, такие как создание специальной комиссии в ООН или использование законодательства США. Но при этом Тетт указала, что реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, а второй остается юридически спорным."Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии", — предположила журналист.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791634213.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/minfin-1789285099.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757592700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb6a4443605117bba33699cc452340f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, евросоюз, оон, экономика, в мире, джиллиан тетт, санкции в отношении россии
05:57 30.05.2022
 
Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT

Журналист Financial Times Тетт: передача российских активов Украине может навредить Западу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМосква-Сити
Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Москва-Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества, заявила журналист Financial Times Джиллиан Тетт.
Он отметила, что для такого шага сейчас нет юридических оснований, а призывы к нему вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада.
"Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить. Без последовательной и прозрачной структуры западным правительствам грозят либо годы дорогостоящих судебных тяжб, либо утрата доверия, на котором зиждется вся их политика и экономика", — объяснила Тетт,
Журналист также привела несколько вариантов, которые, вероятно, могли бы позволить передачу российских активов, такие как создание специальной комиссии в ООН или использование законодательства США. Но при этом Тетт указала, что реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, а второй остается юридически спорным.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
04:58
В Иране назвали причину провала западных санкций против России
"Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии", — предположила журналист.
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:59В мире
Глава Минфина США: у нас нет возможности передать Украине активы России
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАЕвросоюзООНЭкономикаВ миреДжиллиан ТеттСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала