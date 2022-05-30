Передача российских активов Украине может быть опасна для Запада, пишет FT
Журналист Financial Times Тетт: передача российских активов Украине может навредить Западу
Москва-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гипотетическая попытка украсть замороженные российские активы и передать их Украине может быть опасной для Запада, так как она бы привела к утрате доверия, на котором основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества, заявила журналист Financial Times Джиллиан Тетт.
Он отметила, что для такого шага сейчас нет юридических оснований, а призывы к нему вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты Запада.
"Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить. Без последовательной и прозрачной структуры западным правительствам грозят либо годы дорогостоящих судебных тяжб, либо утрата доверия, на котором зиждется вся их политика и экономика", — объяснила Тетт,
Журналист также привела несколько вариантов, которые, вероятно, могли бы позволить передачу российских активов, такие как создание специальной комиссии в ООН или использование законодательства США. Но при этом Тетт указала, что реализация первого варианта невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности ООН, а второй остается юридически спорным.
"Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии", — предположила журналист.
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. В государствах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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