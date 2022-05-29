https://ria.ru/20220529/zerno-1791540712.html

Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно

Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно - РИА Новости, 29.05.2022

Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно

Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:21

2022-05-29T13:21

2022-05-29T13:21

в мире

зимбабве

африка

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной портал ZimLive.Как отмечает портал, фермеры в Зимбабве не хотят продавать кукурузу правительству по установленным им низким ценам. По данным портала, власти покупают у фермеров кукурузу за 75 тысяч зимбабвийских долларов (менее 180 долларов США) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов США. Поэтому многие фермеры предпочитают продавать свою продукцию частным покупателям.В связи с этим постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.В частности, как сообщает портал, теперь власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому "ни одно физическое лицо, законодательно учреждённый орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна". Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зимбабве, африка