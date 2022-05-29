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Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно - РИА Новости, 29.05.2022
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Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно
Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно - РИА Новости, 29.05.2022
Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно
Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:21
2022-05-29T13:21
в мире
зимбабве
африка
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной портал ZimLive.Как отмечает портал, фермеры в Зимбабве не хотят продавать кукурузу правительству по установленным им низким ценам. По данным портала, власти покупают у фермеров кукурузу за 75 тысяч зимбабвийских долларов (менее 180 долларов США) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов США. Поэтому многие фермеры предпочитают продавать свою продукцию частным покупателям.В связи с этим постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.В частности, как сообщает портал, теперь власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому "ни одно физическое лицо, законодательно учреждённый орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна". Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.
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в мире, зимбабве, африка
13:21 29.05.2022
 
Власти Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно

ZimLive: в Зимбабве грозят фермерам конфискацией при отказе продавать зерно правительству

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКукуруза
Кукуруза - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Власти Зимбабве пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной низкой цене, сообщает местный новостной портал ZimLive.
Как отмечает портал, фермеры в Зимбабве не хотят продавать кукурузу правительству по установленным им низким ценам. По данным портала, власти покупают у фермеров кукурузу за 75 тысяч зимбабвийских долларов (менее 180 долларов США) за тонну, в то время как частные компании отдают за тонну около 310 долларов США. Поэтому многие фермеры предпочитают продавать свою продукцию частным покупателям.
В связи с этим постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна (GMB) конфисковывать любое зерно, которое не было доставлено в его хранилища.
В частности, как сообщает портал, теперь власти намерены реализовать положения постановления, согласно которому "ни одно физическое лицо, законодательно учреждённый орган, компания или организация не должны покупать или иным образом приобретать кукурузу у какого-либо фермера или производителя иначе, как через Совет по маркетингу зерна". Закон также запрещает перевозку кукурузы крупными партиями из одного района в другой.
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В миреЗимбабвеАфрика
 
 
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