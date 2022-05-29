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На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь

На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 29.05.2022

На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь

Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:17

2022-05-29T11:17

2022-05-29T11:17

россия

происшествия

сахалинская область

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 43-летнего местного жителя… По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.По версии следствия, утром 27 мая текущего года мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.Фигурант обвиняется в повреждении расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, сахалинская область, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)