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На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 29.05.2022
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь
Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:17
2022-05-29T11:17
2022-05-29T11:17
россия
происшествия
сахалинская область
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 43-летнего местного жителя… По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.По версии следствия, утром 27 мая текущего года мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.Фигурант обвиняется в повреждении расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, сахалинская область, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь
Мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке на севере Сахалина, арестовали