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На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 29.05.2022
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На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 29.05.2022
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь
Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:17
2022-05-29T11:17
россия
происшествия
сахалинская область
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 43-летнего местного жителя… По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.По версии следствия, утром 27 мая текущего года мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.Фигурант обвиняется в повреждении расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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россия
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россия, происшествия, сахалинская область, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф)
11:17 29.05.2022
 
На Сахалине арестовали мужчину, осквернившего Вечный огонь

Мужчину, осквернившего Вечный огонь в поселке на севере Сахалина, арестовали

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Установлена причастность к повреждению Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина 43-летнего местного жителя, он задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 43-летнего местного жителя… По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:28
Жителя Абакана задержали по делу о порче баннера в поддержку ВС России
По версии следствия, утром 27 мая текущего года мужчина из хулиганских побуждений снял свою куртку и бросил ее на Вечный огонь на территории памятника воинам-землякам, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. В результате произошло возгорание и повреждение части объекта.
Фигурант обвиняется в повреждении расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
 
РоссияПроисшествияСахалинская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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