https://ria.ru/20220529/vandalizm-1791559011.html
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2022
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области
Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:59
2022-05-29T15:59
2022-05-29T18:28
происшествия
воронежская область
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района."Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах", — говорится в сообщении.Районная администрация направила обращения в местный отдел полиции и прокуратуру."Рассчитываем, что сотрудники этих ведомств приложат все усилия к тому, чтобы разыскать вандалов. Стоит отметить, что их реакция не заставила себя ждать, правоохранители посвятили не один час работе на месте происшествия", — отмечают власти района.Администрация также просит очевидцев происшествия и владеющих информацией о случившемся сообщить об этом в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронежская область, новоусманский район
15:59 29.05.2022 (обновлено: 18:28 29.05.2022)
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области
Вандалы разгромили более 50 могил на кладбище в Новой Усмани в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости.
Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает
в воскресенье администрация Новоусманского района.
"Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах", — говорится в сообщении.
Районная администрация направила обращения в местный отдел полиции и прокуратуру.
"Рассчитываем, что сотрудники этих ведомств приложат все усилия к тому, чтобы разыскать вандалов. Стоит отметить, что их реакция не заставила себя ждать, правоохранители посвятили не один час работе на месте происшествия", — отмечают власти района.
Администрация также просит очевидцев происшествия и владеющих информацией о случившемся сообщить об этом в правоохранительные органы.