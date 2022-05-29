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Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2022
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Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2022
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области
Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:59
2022-05-29T18:28
происшествия
воронежская область
новоусманский район
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ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района."Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах", — говорится в сообщении.Районная администрация направила обращения в местный отдел полиции и прокуратуру."Рассчитываем, что сотрудники этих ведомств приложат все усилия к тому, чтобы разыскать вандалов. Стоит отметить, что их реакция не заставила себя ждать, правоохранители посвятили не один час работе на месте происшествия", — отмечают власти района.Администрация также просит очевидцев происшествия и владеющих информацией о случившемся сообщить об этом в правоохранительные органы.
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происшествия, воронежская область, новоусманский район
15:59 29.05.2022 (обновлено: 18:28 29.05.2022)
 
Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области

Вандалы разгромили более 50 могил на кладбище в Новой Усмани в Воронежской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района.
"Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах", — говорится в сообщении.
Районная администрация направила обращения в местный отдел полиции и прокуратуру.
"Рассчитываем, что сотрудники этих ведомств приложат все усилия к тому, чтобы разыскать вандалов. Стоит отметить, что их реакция не заставила себя ждать, правоохранители посвятили не один час работе на месте происшествия", — отмечают власти района.
Администрация также просит очевидцев происшествия и владеющих информацией о случившемся сообщить об этом в правоохранительные органы.
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ПроисшествияВоронежская областьНовоусманский район
 
 
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