https://ria.ru/20220529/vandalizm-1791559011.html

Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области

Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области - РИА Новости, 29.05.2022

Вандалы разгромили кладбище в Воронежской области

Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:59

2022-05-29T15:59

2022-05-29T18:28

происшествия

воронежская область

новоусманский район

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ВОРОНЕЖ, 29 мая — РИА Новости. Неизвестные вандалы разбили более 50 памятников на кладбище в селе Новая Усмань под Воронежем, сообщает в воскресенье администрация Новоусманского района."Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах", — говорится в сообщении.Районная администрация направила обращения в местный отдел полиции и прокуратуру."Рассчитываем, что сотрудники этих ведомств приложат все усилия к тому, чтобы разыскать вандалов. Стоит отметить, что их реакция не заставила себя ждать, правоохранители посвятили не один час работе на месте происшествия", — отмечают власти района.Администрация также просит очевидцев происшествия и владеющих информацией о случившемся сообщить об этом в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220129/vandalizm-1770138204.html

воронежская область

новоусманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, новоусманский район