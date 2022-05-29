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Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией

Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2022

Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что грозил союзникам по НАТО не приходить им на помощь в случае конфликта с Россией, если они сами не увеличат... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T03:38

2022-05-29T03:38

2022-05-29T03:38

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что грозил союзникам по НАТО не приходить им на помощь в случае конфликта с Россией, если они сами не увеличат расходы на оборону.Он похвастался, что результатом угрозы стало небывалое увеличение бюджетов альянса, и назвал его генерального секретаря Йенса Столтенберга своим "самым большим фанатом".Трамп добивался от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов минимум до 2% ВВП."И деньги полились рекой — миллиарды и миллиарды. В конечном счете набралось 430 миллиардов — миллиардов, не миллионов — долларов", — сказал он.

https://ria.ru/20220529/neft-1791494723.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, дональд трамп, россия, сша, вашингтон