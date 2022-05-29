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Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2022
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Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией
Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 29.05.2022
Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что грозил союзникам по НАТО не приходить им на помощь в случае конфликта с Россией, если они сами не увеличат... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T03:38
2022-05-29T03:38
в мире
йенс столтенберг
нато
дональд трамп
россия
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что грозил союзникам по НАТО не приходить им на помощь в случае конфликта с Россией, если они сами не увеличат расходы на оборону.Он похвастался, что результатом угрозы стало небывалое увеличение бюджетов альянса, и назвал его генерального секретаря Йенса Столтенберга своим "самым большим фанатом".Трамп добивался от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов минимум до 2% ВВП."И деньги полились рекой — миллиарды и миллиарды. В конечном счете набралось 430 миллиардов — миллиардов, не миллионов — долларов", — сказал он.
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в мире, йенс столтенберг, нато, дональд трамп, россия, сша, вашингтон
03:38 29.05.2022
 
Трамп грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией

Трамп заявил, что грозил союзникам по НАТО не помогать им в случае конфликта с Россией

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что грозил союзникам по НАТО не приходить им на помощь в случае конфликта с Россией, если они сами не увеличат расходы на оборону.
Он похвастался, что результатом угрозы стало небывалое увеличение бюджетов альянса, и назвал его генерального секретаря Йенса Столтенберга своим "самым большим фанатом".

"Значит ли это, что если мы полностью не заплатим и на нас нападет Россия, значит ли это, что вы не будете нас защищать?" Мне пришлось дать им такой ответ, потому что иначе они бы не заплатили. "Да, мы не будем защищать вас, если вы не платите... Если такое случится, вы сами по себе", — рассказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Вайоминг.

Трамп добивался от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов минимум до 2% ВВП.
"И деньги полились рекой — миллиарды и миллиарды. В конечном счете набралось 430 миллиардов — миллиардов, не миллионов — долларов", — сказал он.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
03:20
Трамп заявил об укреплении рубля до "исторического максимума"
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОДональд ТрампРоссияСШАВашингтон
 
 
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