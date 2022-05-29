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Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции - РИА Новости, 29.05.2022
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Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции
Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции - РИА Новости, 29.05.2022
Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции
Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T15:56
2022-05-29T17:29
в мире
турция
швеция
нато
кириакос мицотакис
конгресс сша
f-16
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, выполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок.Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии действий Турции международному праву. Анкара же объяснила их необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев."В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО", — добавила Друтен.Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. В связи с этим глава правительства республики попросил конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.Председатель комитета по иностранным делам турецкого парламента Акиф Чагатай Кылыч обвинил греков в попытках лишить защиты союзников по НАТО.Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html
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в мире, турция, швеция, нато, кириакос мицотакис, конгресс сша, f-16
15:56 29.05.2022 (обновлено: 17:29 29.05.2022)
 
Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Обозреватель Welt Друтен: в НАТО разгорелись три спора из-за решений Турции

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, выполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок.
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии действий Турции международному праву. Анкара же объяснила их необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
"В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО", — добавила Друтен.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 15:55
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. В связи с этим глава правительства республики попросил конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
Председатель комитета по иностранным делам турецкого парламента Акиф Чагатай Кылыч обвинил греков в попытках лишить защиты союзников по НАТО.
Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Вчера, 15:50
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
 
В миреТурцияШвецияНАТОКириакос МицотакисКонгресс СШАF-16
 
 
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