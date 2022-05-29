https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791558447.html

Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции - РИА Новости, 29.05.2022

Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции

Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T15:56

2022-05-29T15:56

2022-05-29T17:29

в мире

турция

швеция

нато

кириакос мицотакис

конгресс сша

f-16

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, выполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок.Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии действий Турции международному праву. Анкара же объяснила их необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев."В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО", — добавила Друтен.Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. В связи с этим глава правительства республики попросил конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.Председатель комитета по иностранным делам турецкого парламента Акиф Чагатай Кылыч обвинил греков в попытках лишить защиты союзников по НАТО.Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

https://ria.ru/20220529/turtsiya-1791556128.html

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швеция

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, турция, швеция, нато, кириакос мицотакис, конгресс сша, f-16