15:56 29.05.2022 (обновлено: 17:29 29.05.2022)
Welt: в НАТО разгорелись три спора из-за Турции
Обозреватель Welt Друтен: в НАТО разгорелись три спора из-за решений Турции
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Три недавних решения турецкого руководства противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, выполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок.
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии действий Турции международному праву. Анкара же объяснила их необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
"В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации разногласий между Турцией и ее партнерами по НАТО", — добавила Друтен.
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. В связи с этим глава правительства республики попросил конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
Председатель комитета по иностранным делам турецкого парламента Акиф Чагатай Кылыч обвинил греков в попытках лишить защиты союзников по НАТО.
Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, поскольку блок имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.