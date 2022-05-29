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В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ - РИА Новости, 29.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791568070.html
В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ
В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ - РИА Новости, 29.05.2022
В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ
В селе Розовка Запорожской области прошли памятные мероприятия к 799-й годовщине битвы на Калке, в ходе которых участники единогласно поддержали единство... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T16:56
2022-05-29T17:30
религия
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
православие
московский патриархат
запорожская область
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РОЗОВКА (Запорожская область), 29 мая – РИА Новости. В селе Розовка Запорожской области прошли памятные мероприятия к 799-й годовщине битвы на Калке, в ходе которых участники единогласно поддержали единство Украинской православной церкви с Русской православной церковью.Сражение на реке Калке в 1223 году было первой битвой русских войск с монголо-татарами. Итогом стала полная победа последних.К Поклонному кресту на Поле славянского мужества прибыли казаки всех районов области, а также из Крыма и Санкт-Петербурга. Памятный молебен отслужили в храме Александра Невского в селе Розовка, построенном 120 лет назад."Церковь — это люди, это миряне, прихожане храмов. Никто у жителей Украины не спрашивал, когда принимались те или иные решения. Поэтому мы считаем нелегитимными все эти действия под руководством СБУ. Казаки на казачьем круге выступили в поддержку единой Православной церкви Московского патриархата. В последние годы американцы очень много сделали, чтобы на руководящие должности в украинской церкви продвинуть западноукраинский клир, создав таким образом манипулятивную технологию", - заявил казачий атаман Сергей Юрченко.На круглом столе представители духовенства, казачества, общественники говорили о том, что урок Калки, где разобщенность русских князей привела к трагическому поражению Руси, актуален и сегодня. Крымский историк и журналист Игорь Руденко-Миних отметил, что русские рати превосходили татарские тумены по численности, выучке и снаряжению дружинников, но были разбиты поодиночке, что привело к многовековому татарскому игу на Руси. О единстве говорили и на казачьем круге после памятных мероприятий. В завершении состоялась традиционная церемония принятия в казаки бойцов казачьих батальонов, уже принявших участие в боевых действиях.
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ситуация вокруг упц, русская православная церковь, православие, московский патриархат, запорожская область
16:56 29.05.2022 (обновлено: 17:30 29.05.2022)
 
В Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ

Атаман Юрченко: казаки в Запорожской области поддержали единство УПЦ и РПЦ

© Фото : Запорожская епархия УПЦПравославный храм в Запорожье
Православный храм в Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Запорожская епархия УПЦ
Православный храм в Запорожье. Архивное фото
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РОЗОВКА (Запорожская область), 29 мая – РИА Новости. В селе Розовка Запорожской области прошли памятные мероприятия к 799-й годовщине битвы на Калке, в ходе которых участники единогласно поддержали единство Украинской православной церкви с Русской православной церковью.
Сражение на реке Калке в 1223 году было первой битвой русских войск с монголо-татарами. Итогом стала полная победа последних.
К Поклонному кресту на Поле славянского мужества прибыли казаки всех районов области, а также из Крыма и Санкт-Петербурга. Памятный молебен отслужили в храме Александра Невского в селе Розовка, построенном 120 лет назад.
"Церковь — это люди, это миряне, прихожане храмов. Никто у жителей Украины не спрашивал, когда принимались те или иные решения. Поэтому мы считаем нелегитимными все эти действия под руководством СБУ. Казаки на казачьем круге выступили в поддержку единой Православной церкви Московского патриархата. В последние годы американцы очень много сделали, чтобы на руководящие должности в украинской церкви продвинуть западноукраинский клир, создав таким образом манипулятивную технологию", - заявил казачий атаман Сергей Юрченко.
На круглом столе представители духовенства, казачества, общественники говорили о том, что урок Калки, где разобщенность русских князей привела к трагическому поражению Руси, актуален и сегодня. Крымский историк и журналист Игорь Руденко-Миних отметил, что русские рати превосходили татарские тумены по численности, выучке и снаряжению дружинников, но были разбиты поодиночке, что привело к многовековому татарскому игу на Руси. О единстве говорили и на казачьем круге после памятных мероприятий. В завершении состоялась традиционная церемония принятия в казаки бойцов казачьих батальонов, уже принявших участие в боевых действиях.
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РелигияСитуация вокруг УПЦРусская православная церковьПравославиеМосковский ПатриархатЗапорожская область
 
 
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