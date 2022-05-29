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Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом - РИА Новости, 29.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220529/tserkov-1791535112.html
Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом
Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом - РИА Новости, 29.05.2022
Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом
Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T12:55
2022-05-29T16:52
религия
религия
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
россия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не будут достигнуты, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла — не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь прихожан. "Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа", — отметил он.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. По ее уставу, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, Русская православная церковь продолжит укреплять его и молиться о нем.
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религия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев)
12:55 29.05.2022 (обновлено: 16:52 29.05.2022)
 
Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом

Патриарх Кирилл: попытки разделить церкви России и Украины никогда не увенчаются успехом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не будут достигнуты, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла — не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 13:23Религия
В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями
Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь прихожан.
"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа", — отметил он.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. По ее уставу, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, Русская православная церковь продолжит укреплять его и молиться о нем.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 07:28Религия
На УПЦ оказывают огромное давление, заявил Клишас
 
РелигияРелигияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРоссияУкраинаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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