12:55 29.05.2022 (обновлено: 16:52 29.05.2022)
Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом
Патриарх Кирилл: попытки разделить церкви России и Украины никогда не увенчаются успехом
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не будут достигнуты, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла — не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь прихожан.
"Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа", — отметил он.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. По ее уставу, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, Русская православная церковь продолжит укреплять его и молиться о нем.