https://ria.ru/20220529/tserkov-1791535112.html

Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом

Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом - РИА Новости, 29.05.2022

Патриарх Кирилл: попытки разделить РПЦ и УПЦ никогда не увенчаются успехом

Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T12:55

2022-05-29T12:55

2022-05-29T16:52

религия

религия

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

россия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки разорвать духовную связь между Русской православной церковью (РПЦ) и Украинской православной церковью (УПЦ) "исходят не от Бога", такие цели никогда не будут достигнуты, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Мы не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей России и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла — не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан, подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет", — сказал он в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл подчеркнул, что РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь прихожан. "Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Но мы молимся и о том, чтобы никакие временные внешние средостения не разрушили духовное единство нашего народа", — отметил он.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. По ее уставу, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) впоследствии заявил, что единство между РПЦ и УПЦ сохраняется, Русская православная церковь продолжит укреплять его и молиться о нем.

https://ria.ru/20220528/tserkov-1791403691.html

https://ria.ru/20220528/tserkov-1791360077.html

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украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев)