https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791546539.html

Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане

Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане - РИА Новости, 29.05.2022

Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане

Восемь пассажиров севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" получили травмы, капитан судна был нетрезв, сообщает Центральное... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:21

2022-05-29T14:21

2022-05-29T15:00

происшествия

казань

свияжск

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Восемь пассажиров севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" получили травмы, капитан судна был нетрезв, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей."В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. Пострадавших осматривают медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Судно повреждений не получило, судовому ходу не мешает.

https://ria.ru/20220226/mel-1775222375.html

казань

свияжск

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, свияжск, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)