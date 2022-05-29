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Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане - РИА Новости, 29.05.2022
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Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане
Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане - РИА Новости, 29.05.2022
Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане
Восемь пассажиров севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" получили травмы, капитан судна был нетрезв, сообщает Центральное... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:21
2022-05-29T15:00
происшествия
казань
свияжск
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Восемь пассажиров севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" получили травмы, капитан судна был нетрезв, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей."В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. Пострадавших осматривают медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Судно повреждений не получило, судовому ходу не мешает.
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казань
свияжск
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, казань, свияжск, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
14:21 29.05.2022 (обновлено: 15:00 29.05.2022)
 
Стали известны подробности ЧП с теплоходом в Татарстане

СК: капитан севшего на мель в Татарстане теплохода был пьян, восемь пассажиров пострадали

© Фото : Центральное МСУТ СКР/TelegramПрогулочный теплоход "Восход-51", севший на мель в Татарстане
Прогулочный теплоход Восход-51, севший на мель в Татарстане - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© Фото : Центральное МСУТ СКР/Telegram
Прогулочный теплоход "Восход-51", севший на мель в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Восемь пассажиров севшего на мель в Татарстане прогулочного теплохода "Восход-51" получили травмы, капитан судна был нетрезв, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 09.05 воскресенья поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308-м километре реки Волга. Теплоход выполнял рейс Казань - Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей.
"В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. Пострадавших осматривают медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Судно повреждений не получило, судовому ходу не мешает.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 09:58
В Астраханской области теплоход сел на мель
 
ПроисшествияКазаньСвияжскСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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