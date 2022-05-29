https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791522967.html

В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель

В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель - РИА Новости, 29.05.2022

В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель

Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T11:43

2022-05-29T11:43

2022-05-29T11:43

происшествия

казань

свияжск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волга

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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 09.05 29 мая поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" на реке Волга сел на мель. Теплоход выполнял рейс Казань — Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.По данным МЧС, теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308 километре реки Волга. Повреждений судна нет.Для работ по снятию судна с мели прибыли теплоходы "Москва 160" и "Альметьевск".Причина происшествия устанавливается.По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажиры сняты с судна и перевезены на берег. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

https://ria.ru/20220420/kruizy-1784539728.html

казань

свияжск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, свияжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волга