https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791522967.html
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель - РИА Новости, 29.05.2022
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель
Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:43
2022-05-29T11:43
2022-05-29T11:43
происшествия
казань
свияжск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волга
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 09.05 29 мая поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" на реке Волга сел на мель. Теплоход выполнял рейс Казань — Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.По данным МЧС, теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308 километре реки Волга. Повреждений судна нет.Для работ по снятию судна с мели прибыли теплоходы "Москва 160" и "Альметьевск".Причина происшествия устанавливается.По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажиры сняты с судна и перевезены на берег. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
https://ria.ru/20220420/kruizy-1784539728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, свияжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волга
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель
Прогулочный теплоход "Восход-51" с 30 людьми на борту сел на мель в Татарстане