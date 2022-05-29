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В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель - РИА Новости, 29.05.2022
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В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель - РИА Новости, 29.05.2022
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель
Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T11:43
2022-05-29T11:43
происшествия
казань
свияжск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волга
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану."В 09.05 29 мая поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" на реке Волга сел на мель. Теплоход выполнял рейс Казань — Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.По данным МЧС, теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308 километре реки Волга. Повреждений судна нет.Для работ по снятию судна с мели прибыли теплоходы "Москва 160" и "Альметьевск".Причина происшествия устанавливается.По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажиры сняты с судна и перевезены на берег. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
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происшествия, казань, свияжск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волга
11:43 29.05.2022
 
В Татарстане прогулочный теплоход сел на мель

Прогулочный теплоход "Восход-51" с 30 людьми на борту сел на мель в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Волгу в районе Казани
Вид на Волгу в районе Казани - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вид на Волгу в районе Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 мая – РИА Новости. Прогулочный теплоход "Восход-51" сел на мель на реке Волга в Татарстане в воскресенье, на борту находились 30 человек, в том числе двое детей, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 09.05 29 мая поступило сообщение о том, что теплоход "Восход-51" на реке Волга сел на мель. Теплоход выполнял рейс КазаньСвияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казани, на 1308 километре реки Волга. Повреждений судна нет.
Для работ по снятию судна с мели прибыли теплоходы "Москва 160" и "Альметьевск".
Причина происшествия устанавливается.
По информации Приволжской транспортной прокуратуры, пассажиры сняты с судна и перевезены на берег. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
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ПроисшествияКазаньСвияжскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волга
 
 
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