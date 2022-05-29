https://ria.ru/20220529/shkola-1791600948.html

Байден и его супруга посетили школу в Ювальде, где произошла стрельба

Байден и его супруга посетили школу в Ювальде, где произошла стрельба - РИА Новости, 29.05.2022

Байден и его супруга посетили школу в Ювальде, где произошла стрельба

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в воскресенье прибыли в городок Ювальде (штат Техас), где ранее в одной из начальных школ произошла... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T20:25

2022-05-29T20:25

2022-05-29T20:25

в мире

джо байден

барак обама

сша

техас

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден в воскресенье прибыли в городок Ювальде (штат Техас), где ранее в одной из начальных школ произошла резонансная стрельба, сообщил пресс-пул Белого дома.Согласно его данным, чета Байденов посетила Ювальде в сопровождении ряда высокопоставленных представителей американской администрации. Глава государства и его супруга уже возложили цветы к организованному на территории школы мемориалу, а также провели встречи с учителями и представителями местного сообщества.Помимо этого, в воскресенье у главы государства здесь запланировано общение с родственниками погибших при стрельбе и сотрудниками городских служб экстренного реагирования.Во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. Известно, что Рамос приобрел две винтовки 22 мая – менее чем через неделю после того, как ему исполнилось 18 лет. Губернатор Техаса Грегг Эбботт сообщил, что в результате стрельбы в школе в Ювальде погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.Стрельба в Ювальде стала самым кровопролитным инцидентом в своем роде в США за последнее десятилетие.Президент США Джо Байден неоднократно обещал решить проблему, в том числе будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы, когда произошла трагедия в Сэнди-Хук. Многие сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США не скрывают своего разочарования достижениями главы государства на этом поприще, учитывая, что этот вопрос занимал одно из центральных мест в его предвыборной программе и выгодно отличал его от других претендентов на президентский пост.

https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html

https://ria.ru/20220529/bayden-1791580235.html

сша

техас

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, барак обама, сша, техас