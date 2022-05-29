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Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения - РИА Новости, 29.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220529/sberezheniya-1791346752.html
Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения
Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения - РИА Новости, 29.05.2022
Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения
Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T02:15
2022-05-29T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
китай
центральный банк рф (цб рф)
рубль
алексей вязовский
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик Алексей Вязовский.ЦБ принял решение смягчить временный порядок операций с наличной валютой. Оно не распространяется на евро и доллары США — эти две валюты по-прежнему разрешено продавать только из запасов, образовавшихся после 9 апреля.Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл в том случае, если вы планируете поездку за границу, считает вице-президент компании "Золотой монетный дом", аналитик Алексей Вязовский.Выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия, продолжил аналитик."Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого", — посоветовал Вязовский.Но перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют, отметил Вязовский."В Египте и Турции, например, принимают доллары и евро, поэтому стоит задуматься и об этих валютах", — сказал аналитик.
https://ria.ru/20220527/rubl-1791002983.html
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экономика, россия, сша, китай, центральный банк рф (цб рф), рубль, алексей вязовский
02:15 29.05.2022
 
Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения

Аналитик Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГерб Российской Федерации на монете
Герб Российской Федерации на монете - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик Алексей Вязовский.
ЦБ принял решение смягчить временный порядок операций с наличной валютой. Оно не распространяется на евро и доллары США — эти две валюты по-прежнему разрешено продавать только из запасов, образовавшихся после 9 апреля.
Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл в том случае, если вы планируете поездку за границу, считает вице-президент компании "Золотой монетный дом", аналитик Алексей Вязовский.

"На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых", — полагает он.

Выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия, продолжил аналитик.
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"Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого", — посоветовал Вязовский.
Но перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют, отметил Вязовский.
Египте и Турции, например, принимают доллары и евро, поэтому стоит задуматься и об этих валютах", — сказал аналитик.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАКитайЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльАлексей Вязовский
 
 
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