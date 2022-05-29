Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения
Аналитик Вязовский посоветовал хранить средства в золоте, рублях и иностранной валюте
Герб Российской Федерации на монете. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик Алексей Вязовский.
Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл в том случае, если вы планируете поездку за границу, считает вице-президент компании "Золотой монетный дом", аналитик Алексей Вязовский.
"На самом деле нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам. Например, до трети резервов ЦБ вложено в золото — можно покупать золото. Вторая треть — накапливать рубли для текущей жизни, потому что мы живем в России и тратим в рублях. Еще одна треть — можно иметь какую-то иностранную валюту на руках, если вы планируете какой-то отдых", — полагает он.
Выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия, продолжил аналитик.
"Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого", — посоветовал Вязовский.
Но перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют, отметил Вязовский.