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Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения

Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения - РИА Новости, 29.05.2022

Аналитик дал совет, в каких валютах хранить сбережения

Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T02:15

2022-05-29T02:15

2022-05-29T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

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центральный банк рф (цб рф)

рубль

алексей вязовский

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для долларов и евро. Стоит ли вкладывать деньги в покупку валюты и как выгоднее всего хранить сбережения, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик Алексей Вязовский.ЦБ принял решение смягчить временный порядок операций с наличной валютой. Оно не распространяется на евро и доллары США — эти две валюты по-прежнему разрешено продавать только из запасов, образовавшихся после 9 апреля.Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл в том случае, если вы планируете поездку за границу, считает вице-президент компании "Золотой монетный дом", аналитик Алексей Вязовский.Выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Россия, продолжил аналитик."Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора. Наша страна, очевидно, переориентируется в сторону Востока. Это не только Китай, это и арабские страны, чьи валюты будут свободно продаваться в России. Если вас не смущает высокий спрэд, то есть разница между ценой покупки и ценой продажи, которая, безусловно, будет на старте, то можно будет прикупить что-то из этого", — посоветовал Вязовский.Но перед поездкой в страну, где принимают доллары и евро, придется задуматься об обмене рублей на какую-то из этих валют, отметил Вязовский."В Египте и Турции, например, принимают доллары и евро, поэтому стоит задуматься и об этих валютах", — сказал аналитик.

https://ria.ru/20220527/rubl-1791002983.html

https://ria.ru/20220527/defolt-1791002695.html

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экономика, россия, сша, китай, центральный банк рф (цб рф), рубль, алексей вязовский