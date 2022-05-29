https://ria.ru/20220529/pozhar-1791539318.html

В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре

В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.05.2022

В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре

Мать и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T13:11

2022-05-29T13:11

2022-05-29T13:11

происшествия

ростовская область

волгодонской район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Мать и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар произошел на улице Лесхозная, 6 в хуторе Мокросоленый рано утром в воскресенье."В 6.10 на месте пожара в частном доме обнаружены тела трех человек - матери 1989 года рождения и двух детей: мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения", - сказал он.По уточненной информации, в доме проживали пять человек - мать, трое детей и бабушка. Во время пожара мать, проснувшись и почувствовав запах дыма, вывела восьмилетнюю дочь из дома и вернулась за остальными детьми, но выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом сама.Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.

https://ria.ru/20220526/pozhar-1790903744.html

https://ria.ru/20220410/pozhar-1782746134.html

ростовская область

волгодонской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, волгодонской район