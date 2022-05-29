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В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.05.2022
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В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре
В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 29.05.2022
В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре
Мать и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T13:11
2022-05-29T13:11
происшествия
ростовская область
волгодонской район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Мать и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Пожар произошел на улице Лесхозная, 6 в хуторе Мокросоленый рано утром в воскресенье."В 6.10 на месте пожара в частном доме обнаружены тела трех человек - матери 1989 года рождения и двух детей: мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения", - сказал он.По уточненной информации, в доме проживали пять человек - мать, трое детей и бабушка. Во время пожара мать, проснувшись и почувствовав запах дыма, вывела восьмилетнюю дочь из дома и вернулась за остальными детьми, но выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом сама.Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
https://ria.ru/20220526/pozhar-1790903744.html
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происшествия, ростовская область, волгодонской район
13:11 29.05.2022
 
В Ростовской области мать и двое детей погибли при пожаре

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме на хуторе в Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Мать и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар произошел на улице Лесхозная, 6 в хуторе Мокросоленый рано утром в воскресенье.
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"В 6.10 на месте пожара в частном доме обнаружены тела трех человек - матери 1989 года рождения и двух детей: мальчика 2007 года рождения и девочки 2017 года рождения", - сказал он.
По уточненной информации, в доме проживали пять человек - мать, трое детей и бабушка. Во время пожара мать, проснувшись и почувствовав запах дыма, вывела восьмилетнюю дочь из дома и вернулась за остальными детьми, но выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом сама.
Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнем. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
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ПроисшествияРостовская областьВолгодонской район
 
 
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