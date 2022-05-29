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Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.05.2022
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Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе
Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.05.2022
Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе
В Москве и других регионах Центральной России на следующей неделе ожидается заметное потепление, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T14:44
2022-05-29T18:14
общество
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве и других регионах Центральной России на следующей неделе ожидается заметное потепление, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя наконец порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс трех-восьми градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди", — отметил Тишковец.Также синоптик сообщил, что во вторник ожидаются интенсивные ливни с 80-процентной вероятностью грозы. Ночью температура будет не ниже плюс 9-14 градусов, а в дневные часы — плюс 15-20 градусов.По его словам, метеорологическое лето наступит вместе с календарным."Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.В четверг прогнозируются грозовые дожди, температура днем составит 21-26 градусов.Синоптик уточнил, что в пятницу ожидается наступление холодного фронта и "скоротечные мозаичные дожди", из-за чего ночью похолодает до плюс 9-14 градусов, а днем — до плюс 18-23 градусов.В выходные, по словам синоптика, распогодится и потеплеет до плюс 19-24 градусов, что соответствует средним многолетним климатическим температурам начала грядущего сезона, и лето уверенно вступит в свои права.
https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html
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общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец
14:44 29.05.2022 (обновлено: 18:14 29.05.2022)
 
Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе

Синоптик "Фобоса": предстоящая неделя порадует жителей Центральной России летним теплом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек на Красной площади
Молодой человек на Красной площади - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве и других регионах Центральной России на следующей неделе ожидается заметное потепление, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя наконец порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс трех-восьми градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди", — отметил Тишковец.
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Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
Также синоптик сообщил, что во вторник ожидаются интенсивные ливни с 80-процентной вероятностью грозы. Ночью температура будет не ниже плюс 9-14 градусов, а в дневные часы — плюс 15-20 градусов.
По его словам, метеорологическое лето наступит вместе с календарным.
"Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.
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В четверг прогнозируются грозовые дожди, температура днем составит 21-26 градусов.
Синоптик уточнил, что в пятницу ожидается наступление холодного фронта и "скоротечные мозаичные дожди", из-за чего ночью похолодает до плюс 9-14 градусов, а днем — до плюс 18-23 градусов.
В выходные, по словам синоптика, распогодится и потеплеет до плюс 19-24 градусов, что соответствует средним многолетним климатическим температурам начала грядущего сезона, и лето уверенно вступит в свои права.
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ОбществоПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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