https://ria.ru/20220529/pogoda-1791549113.html

Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе

Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе - РИА Новости, 29.05.2022

Жителям Центральной России пообещали летнее тепло на следующей неделе

В Москве и других регионах Центральной России на следующей неделе ожидается заметное потепление, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T14:44

2022-05-29T14:44

2022-05-29T18:14

общество

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве и других регионах Центральной России на следующей неделе ожидается заметное потепление, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя наконец порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс трех-восьми градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди", — отметил Тишковец.Также синоптик сообщил, что во вторник ожидаются интенсивные ливни с 80-процентной вероятностью грозы. Ночью температура будет не ниже плюс 9-14 градусов, а в дневные часы — плюс 15-20 градусов.По его словам, метеорологическое лето наступит вместе с календарным."Переход среднесуточной температуры через плюс 15 и выше стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным. Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15 градусов, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24", — сказал он.В четверг прогнозируются грозовые дожди, температура днем составит 21-26 градусов.Синоптик уточнил, что в пятницу ожидается наступление холодного фронта и "скоротечные мозаичные дожди", из-за чего ночью похолодает до плюс 9-14 градусов, а днем — до плюс 18-23 градусов.В выходные, по словам синоптика, распогодится и потеплеет до плюс 19-24 градусов, что соответствует средним многолетним климатическим температурам начала грядущего сезона, и лето уверенно вступит в свои права.

https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

https://ria.ru/20220525/otdykh-1790611350.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, погода, центр "фобос", евгений тишковец