https://ria.ru/20220529/pogoda-1791507755.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-29T09:37

2022-05-29T09:37

2022-05-29T09:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

евгений тишковец

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 29 мая-РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, погода в столице обусловится тыловой частью циклона, куда продолжится поступление разрозненных массивов кучево-дождевых облаков и прохладного воздуха температурным фоном на 3-4 градуса ниже нормы."Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в основном в первой половине дня. Ближе к вечеру распогодится. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18 градусов", - рассказал Тишковец.Также он отметил, что давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, евгений тишковец, россия, центр "фобос"