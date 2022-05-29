Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220529/pogoda-1791507755.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 29.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-29T09:37
2022-05-29T09:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
евгений тишковец
россия
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 29 мая-РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, погода в столице обусловится тыловой частью циклона, куда продолжится поступление разрозненных массивов кучево-дождевых облаков и прохладного воздуха температурным фоном на 3-4 градуса ниже нормы."Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в основном в первой половине дня. Ближе к вечеру распогодится. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18 градусов", - рассказал Тишковец.Также он отметил, что давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220525/leto-1790602492.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, евгений тишковец, россия, центр "фобос"
09:37 29.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до плюс 17

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожий с зонтом идет по Крымскому мосту в Москве
Прохожий с зонтом идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прохожий с зонтом идет по Крымскому мосту в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая-РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщает РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, погода в столице обусловится тыловой частью циклона, куда продолжится поступление разрозненных массивов кучево-дождевых облаков и прохладного воздуха температурным фоном на 3-4 градуса ниже нормы.
"Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в основном в первой половине дня. Ближе к вечеру распогодится. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в Москве плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 13-18 градусов", - рассказал Тишковец.
Также он отметил, что давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 13:03
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЕвгений ТишковецРоссияЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала